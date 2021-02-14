Karısını öldürüp çocuklarını yaralayan o cani yakalandı!

Edinilen bilgilere göre 11 Şubat günü sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'taki evde meydana gelen olayda boya ustası olarak inşaatlarda çalışan 42 yaşındaki Baykent Ü. Adlı kişi iddialara göre mutfakta bulduğu ekmek bıçağıyla 40 yaşındaki eşi Saime Ü.'ye saldırdı. Kendini kaybeden ve cinnet geçirdiği öğrenilen Baykent Ü. Kendisinden kaçmaya çalışan eşini yakalayarak evinin kapısı önünde bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra çocukları 9 yaşındaki Hamit Fatih Ü. ve 5 yaşındaki Zehra Ü.'yü yakalayarak yaralayan Baykent Ü., daha sonra canına kıymaya çalıştı.Olayı duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Saime Ü.'nün cansız bedenini yerde yatarken bulan polis ekipleri ile yaralı haldeki baba ve 2 çocuğuyla karşılaştı. Yaralı baba ve çocukları hastaneye kaldırılırken hemen tedavi altına alındılar. Çocukların durumların ağır olduğu öğrenilirken .Şüpheli baba Baykent Ü., yakalanarak emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Katil baba Baykent Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.