İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Karıncayı doğal yollarla evden kovma nasıl olur?

Karıncayı doğal yollarla evden kovma nasıl olur? haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 16 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizde, Karıncayı doğal yollarla evden kovma nasıl olur? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 02:32
Karıncayı doğal yollarla evden kovma nasıl olur?
Takip Et:

Sıcak yaz aylarının beraberinde getirdiği sorunlardan bir tanesi de karıncalardır. Havaların ısınmasının ardından karıncalarda meydana çıkmaktadırlar. En çok kırıntı bulunan hanelerde yuva kuran karıncalardan kurtulması epeyi zorludur. Karıncaları evden doğal yöntemler ile uzaklaştırmak ise mümkündür.

Sirke Aracılığı İle:

Sirke ve su karışımı ile karıncaların birbirleri ile iletişim halinde kalmak için bıraktığı feromon izlerini bozmaktadır sürü halinde gezen karıncaların iletişimini kesmek etkili bir yöntemdir.

Limon Suyu:

Limon suyu da sirke ile benzer bir şekilde karıncaların feromon izlerini yok eder. Karıncaların eve girdiği ve evden çıktığı delikler bulunursa, bu deliklere limon sıkıldığında gelmeyi keseceklerdir.

Nane Aracılığı ile:

Nane doğadaki yaşamda doğal bir böceksavardır. Yaydığı feromonlar(koku) karıncaları rahatsız etmekte ve onları uzaklaştırmaktadır. Nanenin konması gereken yer ise karıncaların en çok bir araya geldiği bölgelerdir.

Kahve Aracılığı ile:

Kahve zaten salgıladığı kafein ile böceklerin baş düşmanlarından biridir. Aynısı tam olarak karıncada gerçekleşmese de yine de keskin kokusu sayesinde karıncaları uzak tutmaktadır. Karıncaların bir arada bulunduğu alanlara filtre veya toz halinde serpilmelidir. Bu karıncaları uzaklaştıracaktır.

Tarçın Aracılığı ile:

Tarçında yine yaydığı feromon yolu ile karıncaları rahatsız etmektedir. Kullanımı kahve ile aynıdır.

Bebek Pudrası veya Tebeşir tozu:


Bu ikisinden birini döktüğünüz taktirde karıncalar birbirlerinin kokusunu hemen kaybedecek bunun içinde sürü halinde gelemeyecek ve evinizden uzaklaşacaktır. En yüksek verimin alınabilmesi için ise kapının kenar bölgelerine, pencerenin kenar bölgelerine ve duvarların kenar noktalarını dökülmesi gerekmektedir. Bu karıncalardan kısa bir süre içerisinde kurtulmanızı sağlayacaktır.

Kara Biber ve Pul Biber:

Karıncaların en yoğun olarak rahatsız olduğu feromon izi kırmızı ve kara biberde bulunmaktadır. Yani karıncalar bir daha ziyafet için mutfağınızı ziyaret ettiğinde bu ikisinden birini kullanır veya karabibere su ekleyerek iki katı verim alabilirsiniz. Böylelikle karınca problemini hızlıca çözebilirsiniz.

Sabunlu Su:

Kullanabileceğiniz en etkili ve en kolay yöntemlerden biridir. Evi güzel kokutmasının yanı sıra karıncaların feromon izini yok eder. İçindeki kimyasal ve kokular sayesinde ise karıncaları uzaklaştırır.

Diyotomlu Toprak:

Diyatomlu toprak suda yaşayan küçük, büyük canlıların fosilleşmesinin ardından toprağa yayılan kalıntılarından olmaktadır. Bu doğal bileşen ise sıklıkla dezenfekte ürünlerinde kullanılır. Karıncaları uzaklaştırmak için ise çok etkili bir yöntemdir.

Narenciye Kabuğu ile:

Narenciye kabukları, özellikle kış zamanlarında sıcak alanlara akın eden karınca kolonisini kovmak için birebirdir. Narenciye kabukları karıncaların normalde beslenmekte olduğu mantarlar için zehir özelliği taşımaktadır. Bu yüzden karıncalar Narenciye kabuğunun bulunduğu yere yaklaşmak istemezler.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 16.11.2020 02:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Karıncaları Kovmak Için Ne GerekiyorKarıncaları Kovmak Için Ne Gerekiyor|Karıncaları Kovmak Için Ne Yapmak GerekirKarıncaları Kovmanın YollarıKarıncaları Kovmak Için Ne YapabilirizKarıncaları Kovmanın Doğal YollarıKarıncaları Kovmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da kahreden haber! Kamyonun altında kalan engelli kişi can verdi
Adana'da kahreden haber! Kamyonun altında kalan engelli kişi can verdi
Gaziantep'te otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı
Gaziantep'te otomobil kanalizasyon çukuruna düştü: 3 yaralı
Pendik'te müteahhide silahlı saldırı
Pendik'te müteahhide silahlı saldırı
Hastanede korkunç olay! Refakatçi olarak kaldığı hastanede intihar etti
Hastanede korkunç olay! Refakatçi olarak kaldığı hastanede intihar etti
Korona virüs denetimlerinde 5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı
Korona virüs denetimlerinde 5 kişilik araçtan 15 kişi çıktı
Kahramanmaraş'ta iki genç arasındaki kız meselesi kanlı bitti
Kahramanmaraş'ta iki genç arasındaki kız meselesi kanlı bitti

Popüler Haberler

Karıncayı doğal yollarla evden kovma nasıl olur?
E-nabız kayıt şifresi nasıl alınır? Enabız yeni şifre nasıl oluşturulur?
Özel Hastanelerde Fizik Tedavi Ücretleri 2020
Tiktok Üzerinden nasıl para kazanılır? Tiktokta para kazanma şartları ve yolları
Zabıta çalışma koşulları nasıldır? 2020 Zabıta çalışma saatleri ve çalışma günleri
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2020 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları
SGK ilişiksiz belgesi nasıl alınır? SGK ilişiksizlik belgesi online başvuru işlemleri ve SGK ilişiksiz belgesi yönetmeliği
PTT Çağrı merkezi aracılığıyla PTT kart şifre alma işlemleri
Şartlı eğitim yardımından kimler yararlanabilir? 2020 Şartlı Eğitim Yardımı başvuru şartları
E-devlet cep telefonu imei kayıt işlemi nasıl yapılır? 2020 Internetten (e-devlet) cep telefonu imei kaydı
Azize dizisinden ilk kareler geldi! Azize ne zaman başlayacak?
Star tv Babil dizisi ne zaman başlayacak? Babil dizi konusu
Sokağa çıkma yasağı yaş sınırı 60'a mı düşürülecek, 60 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağında son dakika gelişmeleri
Pentagon UFO görüntülerini kamuoyuyla paylaştı
Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2020
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Kasım 2020
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Kasım 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 16 Kasım 2020 Pazartesi
TÜVTÜRK araç muayene ücreti güncel fiyatları ne kadar? Araç muayene tarihi sorgulaması nasıl yapılır?
Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.