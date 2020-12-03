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Karınca gelmemesi için kullanılan doğal yöntemler

Karınca gelmemesi için kullanılan doğal yöntemler haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 03-12-2020 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

03 Aralık 2020 Perşembe 14:35
Karınca gelmemesi için kullanılan doğal yöntemler
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Sıcak yaz aylarının beraberinde getirdiği sorunlardan bir tanesi de karıncalardır. Havaların ısınmasının ardından karıncalarda meydana çıkmaktadırlar. En çok kırıntı bulunan hanelerde yuva kuran karıncalardan kurtulması epeyi zorludur. Karıncaları evden doğal yöntemler ile uzaklaştırmak ise mümkündür.

Sirke Aracılığı İle:

Sirke ve su karışımı ile karıncaların birbirleri ile iletişim halinde kalmak için bıraktığı feromon izlerini bozmaktadır sürü halinde gezen karıncaların iletişimini kesmek etkili bir yöntemdir.

Limon Suyu:

Limon suyu da sirke ile benzer bir şekilde karıncaların feromon izlerini yok eder. Karıncaların eve girdiği ve evden çıktığı delikler bulunursa, bu deliklere limon sıkıldığında gelmeyi keseceklerdir.

Nane Aracılığı ile:

Nane doğadaki yaşamda doğal bir böceksavardır. Yaydığı feromonlar(koku) karıncaları rahatsız etmekte ve onları uzaklaştırmaktadır. Nanenin konması gereken yer ise karıncaların en çok bir araya geldiği bölgelerdir.

Kahve Aracılığı ile:

Kahve zaten salgıladığı kafein ile böceklerin baş düşmanlarından biridir. Aynısı tam olarak karıncada gerçekleşmese de yine de keskin kokusu sayesinde karıncaları uzak tutmaktadır. Karıncaların bir arada bulunduğu alanlara filtre veya toz halinde serpilmelidir. Bu karıncaları uzaklaştıracaktır.

Tarçın Aracılığı ile:

Tarçında yine yaydığı feromon yolu ile karıncaları rahatsız etmektedir. Kullanımı kahve ile aynıdır.

Bebek Pudrası veya Tebeşir tozu:

Bu ikisinden birini döktüğünüz taktirde karıncalar birbirlerinin kokusunu hemen kaybedecek bunun içinde sürü halinde gelemeyecek ve evinizden uzaklaşacaktır. En yüksek verimin alınabilmesi için ise kapının kenar bölgelerine, pencerenin kenar bölgelerine ve duvarların kenar noktalarını dökülmesi gerekmektedir. Bu karıncalardan kısa bir süre içerisinde kurtulmanızı sağlayacaktır.

Kara Biber ve Pul Biber:

Karıncaların en yoğun olarak rahatsız olduğu feromon izi kırmızı ve kara biberde bulunmaktadır. Yani karıncalar bir daha ziyafet için mutfağınızı ziyaret ettiğinde bu ikisinden birini kullanır veya karabibere su ekleyerek iki katı verim alabilirsiniz. Böylelikle karınca problemini hızlıca çözebilirsiniz.

Sabunlu Su:

Kullanabileceğiniz en etkili ve en kolay yöntemlerden biridir. Evi güzel kokutmasının yanı sıra karıncaların feromon izini yok eder. İçindeki kimyasal ve kokular sayesinde ise karıncaları uzaklaştırır.

Diyotomlu Toprak:

Diyatomlu toprak suda yaşayan küçük, büyük canlıların fosilleşmesinin ardından toprağa yayılan kalıntılarından olmaktadır. Bu doğal bileşen ise sıklıkla dezenfekte ürünlerinde kullanılır. Karıncaları uzaklaştırmak için ise çok etkili bir yöntemdir.

Narenciye Kabuğu ile:

Narenciye kabukları, özellikle kış zamanlarında sıcak alanlara akın eden karınca kolonisini kovmak için birebirdir. Narenciye kabukları karıncaların normalde beslenmekte olduğu mantarlar için zehir özelliği taşımaktadır. Bu yüzden karıncalar Narenciye kabuğunun bulunduğu yere yaklaşmak istemezler.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 14:35
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