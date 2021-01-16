'Karımı ve çocuğumu öldürdüm' dedi asılsız ihbardan gözaltına alındı

Manisa Turgutlu’da İstasyonaltı Mahallesinde akşam saatlerinde 112 acil çağrı merkezine bir ihbar geldi. İhbarda bulunan kişi karısı ve çocuğunu öldürdüğünün söyleyerek kendini ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleri ihbarın verildiği adreste ihbarda bulunan K. Y. Adlı kişiye ulaştı. K.Y.'nin evinde yapılan incelemede herhangi bir cinayet işlenmediği belirlendi.

Olayın asılsız olduğu ortaya çıkınca polis ekipleri112 Çağrı merkezi, sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin asılsız ihbar ile meşgul eden K.Y. adlı kişiyi gözaltına aldı. Karakola götürülerek ifadesi alınan kişinin eşi ve çocuğunun komşularında doğum günü kutlamasına gittikleri bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

