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"Karıma laf attın" dedi, tezgaha 3 el ateş etti!

İddialara göre Beyoğlu'nda bir pazarcının tezgahından geçerken tezgahına 'karıma laf attın' diyerek tanımadığı bir şahıs tarafından silahla ateş edildi. Silahı ateşleyen kişiler kaçarken seken kurşun pazarcıya isabet ederek pazarcının yaralanmasına sebep oldu.

23 Ekim 2020 Cuma 22:50
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İddialara göre Beyoğlu'nda bir pazarcının tezgahından geçerken tezgahına 'karıma laf attın' diyerek tanımadığı bir şahıs tarafından silahla ateş edildi. Silahı ateşleyen kişiler kaçarken seken kurşun pazarcıya isabet ederek pazarcının yaralanmasına sebep oldu.

Akşam saatlerinde Beyoğlu’nda meydana gelen olayda söylenenlere göre Beyoğlu Kasımpaşa’da semt pazarlarında telefon malzemesi satan 30 yaşındaki pazarcı Dursun Ş. Adlı kişi satış yaptığı sıralarda tanımadığı 2 kişi sinirli bir şekilde Dursun Ş’nin tezgahına gelerek ‘Karıma laf ettin’ diyerek tezgaha birkaç el ateş etti.

KARIMA LAF ATTIN DEDİ ORTALIK KARIŞTI


Pazarcı ne olduğunu anlamadan ateş eden şahıs ve yanındaki kayıplara karışırken seken kurşunlardan biri pazarcının göğsüne isabet etti. İlk önce vurulduğunu anlamayan pazarcı 5-6 dakika sonra vurulduğunu anlayınca yürüyerek hastaneye gitti.

YANLIŞ ADAMI VURDUN

Polis ekipleri kaçan şahısları ararken  iddialara göre ateş eden zanlının yanındaki arkadaşı zanlıya yanlış adam dediği duyuldu.

Hastaneye kendi imkanları ile giden talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polisler tarafından zanlıların arama çalışmaları sürüyor.



Son Güncelleme: 23.10.2020 22:50
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Anahtar Kelimeler:
BeyoğluSilahlı Ateş
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