Karı koca feci şekilde hayatlarını kaybettiler

Bilecik Gölpazarı ilçesinde meydana gelen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Üyük köyünde Kum ocağı için kullanılan ve daha sonradan su birikintisine dönüşen yapay gölette bir araç ve su yüzeyinde bulunan bir cesedi fark edildi. Çevre sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ekipleri intikal etti. AFAD ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle bot yardımı ile su yüzeyinde bulunan erkek cesedine ulaşıldı.

Araç içerisinde başka kişilerin olup olmadığını anlamak amacıyla olay yerine getirilen vinç ile araç göletten çıkartılarak incelendiğinde araç içerisinden bir de kadın cesedinin olduğu görüldü.

Jandarma ekiplerinin araştırmasıyla kimliklerine ulaşılan cesetlerin birinin 47 yaşındaki Kıymet Öztürk’e ait olduğu öğrenilirken diğerinin ise 49 yaşındaki Cemalettin Öztürk’e ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerden sonra cesetler otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma açıldı.