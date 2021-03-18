İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...

Karı koca feci şekilde hayatlarını kaybettiler

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde göletin içine düşen araçta bulunan karı koca hayatını kaybetti.

18 Mart 2021 Perşembe 21:29
Karı koca feci şekilde hayatlarını kaybettiler
Takip Et:

Bilecik Gölpazarı ilçesinde meydana gelen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Üyük köyünde Kum ocağı için kullanılan ve daha sonradan su birikintisine dönüşen yapay gölette bir araç ve su yüzeyinde bulunan bir cesedi fark edildi. Çevre sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ekipleri intikal etti. AFAD ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle bot yardımı ile su yüzeyinde bulunan erkek cesedine ulaşıldı.

 

Araç içerisinde başka kişilerin olup olmadığını anlamak amacıyla olay yerine getirilen vinç ile araç göletten çıkartılarak incelendiğinde araç içerisinden bir de kadın cesedinin olduğu görüldü.

Jandarma ekiplerinin  araştırmasıyla kimliklerine ulaşılan cesetlerin birinin 47 yaşındaki Kıymet Öztürk’e ait olduğu öğrenilirken diğerinin ise 49 yaşındaki Cemalettin Öztürk’e ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerden sonra cesetler otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma açıldı.



Son Güncelleme: 18.03.2021 21:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BilecikKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 19 Mart 2021 Cuma burç yorumları
Günlük burç yorumları; 19 Mart 2021 Cuma burç yorumları
Şok Market 19 - 23 Mart 2021 Hafta sonu indirimli ürünler kampanya broşürü
Şok Market 19 - 23 Mart 2021 Hafta sonu indirimli ürünler kampanya broşürü
Seyit Onbaşı kimdir, nereli? Seyit Onbaşı kaç kilo mermi kaldırdı?
Seyit Onbaşı kimdir, nereli? Seyit Onbaşı kaç kilo mermi kaldırdı?
Bilyoner.com BMW 520i çekilişi katılım şartları ve çekiliş tarihi
Bilyoner.com BMW 520i çekilişi katılım şartları ve çekiliş tarihi
En güzel günaydın mesajları ve sözleri
En güzel günaydın mesajları ve sözleri
Twitch Leydimedusa kimdir?
Twitch Leydimedusa kimdir?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Beni Bırakma 575. bölüm fragmanı ve 19 Mart Cuma özeti ATV
Star TV Sol Yanım dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Kıbrıs Ada Kışı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Şarkılar Bizi Söyler Taksim Trio kimdir, nedir? Taksim Trio kimlerden oluşuyor, ne zaman kuruldu?
Teşkilat dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli? Serdar Ortaç kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Tuğçe Tayfur kimdir, nereli? Tuğçe Tayfur kaç yaşında, evli mi?
Show TV Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Şarkılar Bizi Söyler Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?
Atv canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İSPARK engelli kimlik kartı nasıl alınır, şartları nelerdir? İSPARK engelli kimlik kartı alma işlemleri
TJK 14 Mart 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Renault yeni logosu nasıl gözükecek? Renault yeni logosunu tanıttı
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Alev Alev dizisindeki Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Rüyada boğulmak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada boğulmak rüyasının tabiri
Sol Yanım dizisindeki Mert Tekin karakteri kimdir? Anıl Tetik nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Ecem Atalay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor kimdir, nereli yaşı kaç?
Tövbeler Olsun dizisinde Aleyna karakterini Çiğdem Tunç canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.