Kargolar yılbaşında açık mı, çalışacaklar mı?

Yeni alınan tedbirler kapsamında yeni alınan Pandemi önlemleri nedeniyle 31 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihine kadar sokağa çıkma kısıtlamaları olacağı duyuruldu. İçişler Bakanlığı yeni alınan kısıtlamalar kapsamında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre 31 Aralık 2020 saat 21:00’den 4 Ocak 2021 saat 05:00’a kadar sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. Bu zaman zarfında kargoların açık olup olmadığı ise merak edilmeye başlandı.
4 günlük yasakta kargolar çalışacak mı?
Yurtiçi Kargo: Müşteri hizmetlerinden alınan bilgilere göre 4 günlük yasakta sadece 1 Ocak'ta hizmet verilmeyecek. Onun dışında şubeler açılacaktır.
MGN Kargo: Yetkililerden bu konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Şube 1 Ocak'ta kapatılacak, ancak diğer üç gün açık olup olmayacağına dair herhangi bir bilgi bir duyuru yapılmadı. Öte yandan yasağın diğer kargo şirketleri gibi açılması bekleniyor. 444 06 06 Müşteri Hizmetleri Merkezi'nden bilgi alabilirsiniz.
Sürat Kargo: Sürat Kargo hafta içi bütün şubeleri her iş günü 09:00-18:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 4 günlük yasak döneminde sadece 1 Ocak'ta kapanacak.
PTT Kargo: PTT şubelerinin hizmet saatleri 08:30-12:30 arasındadır. 1 Ocak gününün resmî tatil olmasından dolayı kapalı olacaktır.
Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?
Yılbaşı Genelgesi'ne göre sokağa çıkma yasağı 31 Aralık (Perşembe) 21:00 ile 4 Ocak (Pazartesi) 05:00 arasında yürürlüğe girecek. Bu saat dilimleri arasında seyahat yasağı olmayacak. Vatandaşlar seyahat izni alarak şehirden ayrılabilecekler.
Valilik, kaymakamlık, e-devlet ya da ALO 199’u arayarak seyahat izni alabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru
Kimler izin belgesi alabilir?
Seyahat izni alabilecek kişilerin tam listesi;
- Tedavi için hastaneden ayrıldıktan sonra asıl ikamet yerlerine dönmek isteyenler, bu kişiler bir doktor raporu veya doktor randevusu randevu almış olanlar.
- Kendileri veya eşlerinin vefat etmiş birinci derece akraba veya kardeşinin cenazesine katılacak olanlar.
- Son 5 gün içinde kaldıkları şehre gelen ve kalacak yeri olmayan ancak ikamet ettikleri yere dönmek isteyenler (seyahat bileti, araç plakası, yolculuğu teyit eden diğer belge, bilgi ve ibraz eden kişiler).
- ÖSYM tarafından ilan edilen diğer merkezi sınavlara katılım sağlayacaklar.
- Askerliğini bitiren memleketlerine dönmek isteyen vatandaşlar,
- Özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar,
- Cezaevinden çıkan kişiler,
- Yukarıda belirtilen durumlarda toplu taşıma ve özel araçlarla seyahat edebilecekler.