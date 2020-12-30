Kargolar yılbaşında açık mı, çalışacaklar mı?

Yeni alınan tedbirler kapsamında yeni alınan Pandemi önlemleri nedeniyle 31 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihine kadar sokağa çıkma kısıtlamaları olacağı duyuruldu. İçişler Bakanlığı yeni alınan kısıtlamalar kapsamında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre 31 Aralık 2020 saat 21:00’den 4 Ocak 2021 saat 05:00’a kadar sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. Bu zaman zarfında kargoların açık olup olmadığı ise merak edilmeye başlandı.

4 günlük yasakta kargolar çalışacak mı?

Yurtiçi Kargo: Müşteri hizmetlerinden alınan bilgilere göre 4 günlük yasakta sadece 1 Ocak'ta hizmet verilmeyecek. Onun dışında şubeler açılacaktır.

MGN Kargo: Yetkililerden bu konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Şube 1 Ocak'ta kapatılacak, ancak diğer üç gün açık olup olmayacağına dair herhangi bir bilgi bir duyuru yapılmadı. Öte yandan yasağın diğer kargo şirketleri gibi açılması bekleniyor. 444 06 06 Müşteri Hizmetleri Merkezi'nden bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: Sürat Kargo hafta içi bütün şubeleri her iş günü 09:00-18:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 4 günlük yasak döneminde sadece 1 Ocak'ta kapanacak.

PTT Kargo: PTT şubelerinin hizmet saatleri 08:30-12:30 arasındadır. 1 Ocak gününün resmî tatil olmasından dolayı kapalı olacaktır.

UPS: 31 Aralık 2020 Perşembe ve 1 Ocak 2021 Cuma günü UPS Kargo ile kargonuzu gönderebilirsiniz.

Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?

Yılbaşı Genelgesi'ne göre sokağa çıkma yasağı 31 Aralık (Perşembe) 21:00 ile 4 Ocak (Pazartesi) 05:00 arasında yürürlüğe girecek. Bu saat dilimleri arasında seyahat yasağı olmayacak. Vatandaşlar seyahat izni alarak şehirden ayrılabilecekler.

Valilik, kaymakamlık, e-devlet ya da ALO 199’u arayarak seyahat izni alabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru

Kimler izin belgesi alabilir?

Seyahat izni alabilecek kişilerin tam listesi;