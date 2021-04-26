Kargolar tam kapanmada çalışıyor mu? Kargolarda dağıtım ve teslimat var mı?

Türkiye genelinde etkili olmaya devam eden koronavirüs salgınından dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında kargoların çalışıp çalışmadığını ve dağıtım yapıp yapmadıklarını merakla araştırıyorlar.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kargolar açık mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre istisna kapsamında tutulan bazı kurumların çalışacak. Kargo bekleyen vatandaşlar ise kargoların bu istisna dışında tutulup tutulmayacağını araştırıyor Vatandaşlar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargonun çalışıp çalışmadıklarını merakla araştırıyorlar.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kargolar açık mı olacak?

Sokağa çıkma kısıtlamasında bazı kurumların istisna olmasının yanı sıra kargoların durumu herkes tarafından merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanlı tarafından koronavirüs salgınına yönelik yayımlanan genelgeyle beraber sokağa çıkma yasağı saatleri ve sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler, açık olan işletmeler arasında kargolarında dahil olup olmadığı merakla araştırılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelge kapsamında hafta sonu kapalı olacak işletmeler arasında kargolar yer almayacak. Kargolar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştur.

Sokağa çıkma kısıtlamasında hangi işletme, işyeri ve kurumlar açık olacak?

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleriafetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

Oteller ve konaklama yerleri,

Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

Üretim ve imalat tesisleri,

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

Kimler Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkabilecek?