İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Kargolar tam kapanmada çalışıyor mu? Kargolarda dağıtım ve teslimat var mı?

Kargolar tam kapanmada çalışacak mı? Kargolar tam kapanmada açık mı? Kargolar tam kapanmada dağıtım yapacak mı? Kargolar tam kapanmada teslimat yapacak mı? Koronavirüs salgınından dolayı tam kapanmada nereler açık olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf tutulacak? Herkes tarafından merakla Türkiye genelinde koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için uygulanacak olan tam kapanmada kargoların açık olup olmadığı ve sokapa çıkma yasağında dağıtım ve teslimat yapıp yapmayacakları araştırılıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:57
Kargolar tam kapanmada çalışıyor mu? Kargolarda dağıtım ve teslimat var mı?
Takip Et:

Türkiye genelinde etkili olmaya devam eden koronavirüs salgınından dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında kargoların çalışıp çalışmadığını ve dağıtım yapıp yapmadıklarını merakla araştırıyorlar.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kargolar açık mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre istisna kapsamında tutulan bazı kurumların çalışacak. Kargo bekleyen vatandaşlar ise kargoların bu istisna dışında tutulup tutulmayacağını araştırıyor Vatandaşlar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargonun çalışıp çalışmadıklarını merakla araştırıyorlar.

Sokağa çıkma kısıtlamasında bazı kurumların istisna olmasının yanı sıra kargoların durumu herkes tarafından merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanlı tarafından koronavirüs salgınına yönelik yayımlanan genelgeyle beraber sokağa çıkma yasağı saatleri ve sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler, açık olan işletmeler arasında kargolarında dahil olup olmadığı merakla araştırılıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kargolar açık mı olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelge kapsamında hafta sonu kapalı olacak işletmeler arasında kargolar yer almayacak. Kargolar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştur.

Sokağa çıkma kısıtlamasında hangi işletme, işyeri ve kurumlar açık olacak?

  • İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
  • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
  • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleriafetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
  • Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
  • Oteller ve konaklama yerleri,
  • Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
  • Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
  • Üretim ve imalat tesisleri,
  • Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
  • Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

Kimler Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkabilecek?

  • Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli-vasi veya refakatçileri.
  • Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla).
  • Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevliler. İnşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlarda çalışanlar.
  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olan kişiler, doktor raporu ile sevk olan ve-veya daha önceden alınmış doktor randevusu-kontrolü olanlar.
  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi).
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve ikâmet ettiği yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).
  • İbadethanelerdeki din görevlileri, cemevlerinde görevli olanlar. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri, gönüllü çalışanları.
  • Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.



Son Güncelleme: 26.04.2021 21:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kargolar Tam Kapanmada Açık MıKoronavirüs SalgınıSokağa çıkma YasağıTam KapanmaSokağa çıkma KısıtlamasıKargolar Açık Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Anneler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
2021 Anneler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
Cuma günleri cumaya gitmek yasak mı? Cuma namazı için yasak olacak mı?
Cuma günleri cumaya gitmek yasak mı? Cuma namazı için yasak olacak mı?
Bir Gün nasıl yazılır? TDK Bir Gün Mü, Birgün mü yazılılır? Bir Gün doğru yazılışı
Bir Gün nasıl yazılır? TDK Bir Gün Mü, Birgün mü yazılılır? Bir Gün doğru yazılışı
Kamu esnek çalışma saatleri ve mesai saatleri ne?
Kamu esnek çalışma saatleri ve mesai saatleri ne?
29 Nisan 17 Mayısıs iş yerleri kapanacak mı? Tam kapanmada hangi iş yerleri kapalı olacak?
29 Nisan 17 Mayısıs iş yerleri kapanacak mı? Tam kapanmada hangi iş yerleri kapalı olacak?
Tam kapanmada market ve restoranlarda paket servis var mı?
Tam kapanmada market ve restoranlarda paket servis var mı?

Popüler Haberler

Kargolar tam kapanmada çalışıyor mu? Kargolarda dağıtım ve teslimat var mı?
Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan maç tarihleri ve hakemleri
Murat Akova kimdir? Prof.Dr. Murat Akova kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
Trendyol Büyük Bahar Kampanyası 27-28-29 Nisan İndirimleri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Uyanış Büyük Selçuklu devam eder mi?
Show TV Cam Tavanlar tanıtımı ne zaman yayınlanacak?
2021 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihe ertelendi?
Doya Doya Moda Elif Nil Elden kimdir, kaç yaşında?
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak?
2021 Anneler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
İkili averaj nedir? 2'li averaj nasıl hesaplanır? Süper Lig'de hangi averaj var? İkili averaj mı, genel averaj mı?
Gelinim Mutfakta Gönül ve kayınvalidesi Yüksel kimdir? Yeni yarışmacılar Gönül ve Yüksel hakkında bilgiler
Doğum yapan annelere devletin verdiği maddi destek ödemeleri 2021
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB 2021 Yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Yeni koronavirüs risk haritası; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Konya muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncuları
Cuma günleri cumaya gitmek yasak mı? Cuma namazı için yasak olacak mı?
Asgari ücretliye müjde! 686 TL Ek ödeme geliyor!
Ramazan bayramı emekli bayram ikramiyeleri zamlı mı yatacak? İkramiyeler ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.