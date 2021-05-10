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Kargolar bayramda çalışacak mı? Kargo dağıtım ve teslimatı yapılacak mı?

2021 Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kala tüm yurtta uygulanan tam kapanma süresi devam ederken vatandaşlar kargolar bayramda çalışacak mı? sorusunun yanıtı arıyor. Online alışveriş ile ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar kargo dağıtım ve teslimatı yapılacak mı? sorusunun cevabını ararken sizler için Ramazan Bayramı’nda kargoların durumu hakkında bilgi vereceğiz

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:50
Kargolar bayramda çalışacak mı? Kargo dağıtım ve teslimatı yapılacak mı?
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Ramazan Bayramı’na çok az bir süre ülke genelinde bayram heyecanı yaşanırken yine bu yılda vatandaşlar evlerinde sevdiklerinden uzakta bayram yaşayacak. Koronavirüs etkisi yurdumuzda aktif rol oynarken tam kapanma dönemine giren ülke Ramazan Bayramı’nda da kapalı kalacak. Bu süre içerisinde birçok kişi dışarı çıkamadığı için ihtiyaçlarını online üzerinden gerçekleştirirken kargo şirketlerinin varlığı vatandaşları rahatlatıyor. Koronavirüs süresinde birçok kurumlar kapalı kalırken koronavirüs süresi boyunca sürekli hizmet veren kargo şirketleri ve çalışanları gündemden düşmüyor. Tam kapanma süresinde ülke genelinde çoğu iş yeri kapalı kalırken kargo şirketleri sürekli çalışmalarına devam ediyor. Her bayram kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor.

Her bayram süresince kargoların genellikle çalışma süreleri aynı olmaktadır. Bayramlarda kargo şirketleri çalışmazken bayram bitiminde tekrardan teslimatlar başlamaktadır. Milli bayramlarda ve resmi tatil günlerinde normal çalışma düzeniyle hizmet veren kargolar, dini bayramlarda hizmet vermez. Arife günü çalışan kurumlar bayram bitimine kadar kapalı kalmaktadır.

AVM’lerin kapatılması, yasakların devam etmesi birçok alışveriş mağazasının kapatılması üzerine insanlar alışverişlerini intenet üzerinden sağlarken kargolar bu noktada çok büyük öneme sahip oluyor.  Online alışveriş yapanların sayısı artması üzerine kargo şirketleri daha çok çalışırken koronavirüs sürecinde uygulanan yasaklar boyunca kargolar yine hizmetlerine devam etmişti. Şimdi ise bayramda kargoların çalışıp çalışmadığı merak konusu olurken 2021 Ramazan Bayramı kargo şirketlerinin çalışma mesaisi oldukça merak edildi. İşte 2021 kargoların bayram mesaisi hakkında detaylı bilgiler haberimizde

2021 Kargoların bayram mesaisi

Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kala vatandaşlar kargoların çalışma saatlerini merak ediyor. Bu süre zarfında marketler, PTT’ler ve bankaların çalışıp çalışmadığına dair araştırmalar yapılırken online üzerinden alışveriş yapan kişilerin en merak konu kargolar oluyor.  Kargolar 2021 bayram mesaisinde çalışmamaktadır. Olağanüstü bir durum sebebiyle kuruma bağlı çalışan kargolar olabilir. Fakat kargo şirketleri Ramazan Bayramı boyunca kapalı kalır. Sadece arife günü açık olan kargoların mesaisini ise kargo şirketleri ayrı ayrı kendisi karar verecektir.

Ramazan Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu?

2021 Ramazan Bayramı’nda istisnai bir durum olmadığı sürece iki bayramda da kargolar hizmetlerine ara vermektedir. Arife günü ise yani bayramdan bir gün önce, kargo şirketlerine bağlı olarak bazıları hizmet verir bazıları ise vermez. Her kargo şirketinin çalışma saatleri farklı olurken bayram boyunca Türkiye’de görev yapan kargo şirketleri genellikle hizmet vermemektedir.  Bu yazımızda sizler için 2021 kargoların çalışma durumu hakkında bilgi vermeye çalıştık.




Son Güncelleme: 10.05.2021 17:50
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Anahtar Kelimeler:
KargoRamazan Bayramı
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