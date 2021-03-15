Kardeşiyle oyun oynarken üzerine kolonya dökerek yaktı!

Bursa'da dün akşam saat 20.00 sıralarında iki kardeşten Vedat K., kız kardeşi Elif ile oynarken üzerine bir şişe kolonyayı döktü. Daha sonra çakmakla elbisesini yakan ağabey kardeşinin alevler arasında kalmasına neden oldu.

İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde meydana gelen olayda minik kızın elbiselerinin birden alev alması üzerine çocukların çığlığını duyan aile su ile alevleri söndürmeye çalıştı. Anne ve baba kızları Elif'i özel araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan minik kızın vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu belirlendi.

Vücudundaki yanıkların ciddiyetinden dolayı tekrar ambulansa alınan Elif K. Bursa Şehir Hastanesi'nde bulunan yanık ünitesi bölümüne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.