Kardeşi tarafından defalarca bıçaklanan abla yaşam mücadelesi veriyor

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde meydana gelen olayda Sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı abla Hasret Yüksekkavas ve kardeşi Emrah Tekin arasından tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Emrah Tekin, ablasını bıçakla boğazından, kanından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakladı.ktan sonra kendini dışarı atarak bıçaklamaya başlayan Tekin olay yerinden uzaklaştı. Bağrışları duyan komşular polise ihbar etmesiyle olay yerine intikal eden polis ekipleri Tekin’i olay yerinin 150-200 metre ilerisinde yaralı bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan ablaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken daha sonra genç kadını hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan kadının yaşam savasını sürdürdüğü bilgileri geldi.

Polis ekipleri 150-200 metre boyunca kan izi takip ederek zanlıyı buldu

Zanlı Emrah Tekin evde ablasını bıçakladıktan sonra kendi bacağını keserek intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri genç adamı sokaktaki kan izlerini takip ederek kanlar içerisinde bulurken yarılı olan zanlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emrah Tekin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

