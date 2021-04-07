Karayoluna çıkan traktöre kamyonet çarptı! 3 yaralı var

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 3 kişi yaralandığı kaza Şanlıurfa sınırları içinde meydana geldi.

Şanlıurfa-Gaziantep arasındaki karayoluna tali yoldan çıkış yapmak isteyen Mustafa A.'nın idaresinde ki traktöre, Celal H.'nin sürücüsü olduğu kamyonet çarptı.

3 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle kaza yerine jandarma ve 112 sağlık personelin sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler kamyonet sürücü Celal H.ve Mahmud K. ve Khaled S.'nin yaralandığını belirledi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, Jandarma kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.