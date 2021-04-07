İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Karayoluna çıkan traktöre kamyonet çarptı! 3 yaralı var

Şanlıurfa-Gaziantep arasında karayoluna tali yoldan çıkış yapan bir traktöre kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 01:02
Karayoluna çıkan traktöre kamyonet çarptı! 3 yaralı var
Takip Et:

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı, 3 kişi yaralandığı kaza Şanlıurfa sınırları içinde meydana geldi.

Şanlıurfa-Gaziantep arasındaki karayoluna tali yoldan çıkış yapmak isteyen Mustafa A.'nın idaresinde ki traktöre, Celal H.'nin sürücüsü olduğu kamyonet çarptı.

3 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle kaza yerine jandarma ve 112 sağlık personelin sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler kamyonet sürücü Celal H.ve Mahmud K. ve Khaled S.'nin yaralandığını belirledi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, Jandarma kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 01:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaTraktör Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazanda ilk sahur ne zaman, sahura hangi gün kalkacağız?
Ramazanda ilk sahur ne zaman, sahura hangi gün kalkacağız?
Barın Katliamı nedir? Barın katliamı ne zaman, kim tarafından yapılmıştır?
Barın Katliamı nedir? Barın katliamı ne zaman, kim tarafından yapılmıştır?
7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajları
7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajları
Trafik şikayet whatsapp ihbar hattı 2021
Trafik şikayet whatsapp ihbar hattı 2021
Boş plaka sorgulama nasıl yapılır? Boştaki plaka sorgulama e-devlet işlemleri
Boş plaka sorgulama nasıl yapılır? Boştaki plaka sorgulama e-devlet işlemleri
2021 umre olacak mı, bu yıl umre yapılacak mı?
2021 umre olacak mı, bu yıl umre yapılacak mı?

Popüler Haberler

7 Nisan 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Nisan 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Savaşçı 100. bölüm ne zaman, hangi gün? FOX Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu!
Sihirli Annem dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Cemre Demircan nereli, yaşı kaç?
11 Nisan Pazar günü hangi sınav var?
Survivor 2021 13. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 6 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
Altın ne kadar oldu? 7 Nisan 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 7 Nisan 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Nisan 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 7 Nisan 2021 Çarşamba bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 7 Nisan 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 7 Nisan 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Kimler zabıta olabilir? 2021 Zabıta maaşları ne kadar?
İnternetten özel güvenlik kimlik kartı sorgulama işlemleri ve adresi
Sadakatsiz dizisi Selen (Dora Dalgıç) kimdir?
Migros Ramazan erzak kolisi fiyatı ne kadar? 2021 Migros Ramazan kolisi içeriği
Ramazan fitresi nasıl hesaplanır? 2021 oruç fitresi ne kadar?
Güncel sigara fiyatları ne kadar? En ucuz fiyatlı sigara ne? Sigara fiyatları güncel tam liste 2021
Atv canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kırmızı Kamyon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Survivor Batuhan neden ağladı, ne oldu?
TV8 canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.