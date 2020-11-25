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Karantinadan okey masasına! İstanbul'da şoke eden manzara

Korona virüs hastalığının yayılmasının önüne geçmek için kısıtlamalar devam ederken, İstanbul'dan gelen okey masası görüntüleri 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

25 Kasım 2020 Çarşamba 10:55
Karantinadan okey masasına! İstanbul'da şoke eden manzara
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Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında tedbirler ve kısıtlamalar sürerken ihlal haberleri gelmeye devam ediyor.

Megakent İstanbul'da ekiplere normalde kısıtlamalar kapsamında kapalı yada paket servis olması gereken bir mekanın içeride müşteri kabul ettiği ihbarı yapıldı.

İhbarı değerlendiren ekipler kısa süre içinde mekanın olduğu yere geldi. İnceleme yapan ekipler normalde kapalı gibi görünen mekana, gizli bir kapıdan bir çok müşterinin alındığı belirledi.İçeriye giren ekipler gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Restoranın içinde yemek yiyen, nargile keyfi yapan ve oyun oynayan kişiler tek tek kimlik kontrolü yapıldıktan sonra idari para cezası uygulandı.İçeride resmi işlemlerine devam eden ekipler komşu işletmelerden gelen sesler üzerine oradaki işletmelere de gittiğinde aynı manzara ile karşılaşıp, sorumlulara idari para cezası kesti.

KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KİŞİ RESTORANDA ÇIKTI


Diğer yandan ekipler yaptıkları kimlik ve hes kodu sorgulamasında normalde evinde karantinada olması gereken bir kişiyide restoranın içerisinde yakaladı.ı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Karantina kaçağı müşteri ambulansla Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü. 

115 KİŞİYE 363 BİN LİRA CEZA

Yapılan denetimlerde 115 kişiye toplam yaklaşık 363 bin liralık idari para cezası kesildi.

 

 

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 10:55
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKoronavirüs TedbirleriIstanbul
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