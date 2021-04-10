Karantinada olması gerekirken işe giderken yakalandı

Aksaray’da gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetleme yapan ekipler 46 yaşındaki Gülsüm T. yönetimindeki otomobili durdurdu. Polis ekipleri kadın sürücünün ve aracın evrak sorgulamasını yaparken HES kodu sorgulamasında kadının riskli olduğu görüldü. Kadın ile konuşan ekipler kadının 2 çocuğunun korona-virüslü olduğunu öğrendi. Kadının ev karantinasının devam ettiğini belirleyen ekipler HES Kodu sorgulaması “Risklidir” çıkan kadının 10 günlük ev karantinasını ihlal ettiği belirlendi. Olay yerine gelen ekipler kadını alarak hastaneye götürdüler. Öte yandan Gülsüm T.'nin Aksaray’da bir yurtta 10 gün süreyle karantinada tutulacağı öğrenildi.

Riskli olduğu belirlenen kadın hastaneye kaldırılırken Ambulansa bindirilirken kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.