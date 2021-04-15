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Karantinada olması gerekirken bankada yakalandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşayan bir genç temaslı olduğu için karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi. Sıklaştırılan kontrollerde Polis ekiplerinin kontrollerinde yakalanan gence cezai işlem uygulandıktan sonra yurda götürülerek karantina altına alındı.

15 Nisan 2021 Perşembe 15:47
Karantinada olması gerekirken bankada yakalandı
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Kastamonu Cide İlçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Cide’de yaşayan E.B adlı genç çocuk korona-virüs tedbirleri kapsamına temaslı olduğu için karantina altına alındı. Öte yandan karantina altında olması gerekirken genç para çekmek için gittiği bankada polis ekiplerinin yaptıkları HES kodu sorgulamasında riskli olarak çıktı. E.B. adlı genç çocuk hemen kontrol noktasına alınarak yetkililere haber verildi. Polis ekipleri tarafından karantina altında olması gerekirken sokakta yakalanan gence 3 bin 150 Tl para cezası kesildi. E.B AFAD ekiplerinin belirlendiği zorunlu karantina yurduna götürülerek burada karantina altına alındı.



Son Güncelleme: 15.04.2021 15:47
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Anahtar Kelimeler:
CideKarantina
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