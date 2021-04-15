Karantinada olması gerekirken bankada yakalandı

Kastamonuİlçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Cide’de yaşayan E.B adlı genç çocuk korona-virüs tedbirleri kapsamına temaslı olduğu içinaltına alındı. Öte yandan karantina altında olması gerekirken genç para çekmek için gittiği bankada polis ekiplerinin yaptıkları HES kodu sorgulamasında riskli olarak çıktı. E.B. adlı genç çocuk hemen kontrol noktasına alınarak yetkililere haber verildi. Polis ekipleri tarafından karantina altında olması gerekirken sokakta yakalanan gence 3 bin 150 Tl para cezası kesildi. E.B AFAD ekiplerinin belirlendiği zorunlu karantina yurduna götürülerek burada karantina altına alındı.