Karantinada olması gereken koronavirüs ı hastası sokakta yakalanınca polis çembere aldı

Aksayar'da yaşayan 18 yaşındaki A.Ö dün gece korona virüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye gitti. Muayene olan gence koronavirüs testi yapıldı ve sonuçların çıkana kadar kendini evinde izole etmesi gerektiği bildirildi.

Fakat A.Ç sağlık görevlilerinin bu dediğini umursamadı ve çarşıya gezmeye çıktı. Bu esnada gencin koronavirüs testinin pozitif çıktı.

Sağlık personeli test sonucunu bildirmek için A.Ç'yi aradı fakat A.Ç görevliye dışarda olduğunu söyledi. Sağlık görevlisi gencin yerini öğrenip durumu hemen polise bildirdi.

POLİS ÇEMBER OLUŞTURDU

Bölgeye gelen polis gencin etrafında çember oluşturdu ve ambulansın gelmesini bekledi. Bu esnada neden dışarı çıktın sorularına ise A.Ç "Ben pozitif çıktığımı bilmiyordum. O yüzden çarşıya çıktım. Dün test vermiştim. Çarşıya geldiğimde beni doktor aradı ve testin pozitif çıktığımı söyledi. Ben de sağlık ekiplerinin gelmesini bekledim" ifadelerini kullandı.

Sağlık görevlilerinin gözetiminde ambulans ile evine götürülen A.Ç'ye karantina ihlal ettiği için ekipler tarafından 3 bin 150 tl idari para cezası uygulandı.