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Karantinada olması gereken aile başka bir ilde gezerken yakalandı

Kastamonu'da denetimde olay ekipler durdukları araç içinde çıkan ailenin Korona virüs testinin pozitif olduğunu,gezmek için Zonguldak'tan geldiklerini tespit etti.

21 Mart 2021 Pazar 13:19
Karantinada olması gereken aile başka bir ilde gezerken yakalandı
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Korona virüs vakalarının yayılmasının önüne geçebilmek için denetimler sıkı bir şekilde devam ederken, bazı kişilerin sorumsuz davranışları 'pes artık' dedirtti.

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte Kastamonu'da da denetime çıkan ekipler uygulama noktasında araçları durdurup HES kodu sorgulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulama noktasında durdukları bir araç içindeki ailenin HES kodu sorgulamasında test sonuçlarını pozitif olduğunu ve evlerinde karantinada olması gerektiğini belirledi.

GEZMEK İÇİN BAŞKA ŞEHİRDEN GELMİŞLER

Yapılan incelemede ailenin Zonguldak'ta yaşadığı ve gezmek için Kastamonu Cide ilçesine geldikleri anlaşıldı. Bu durumda karşısında ekipler, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Cide ilçesine giderek pozitif ve temaslı olan aileyi alarak Kastamonu Valiliğince belirlenen Kredi ve Yurtlar Kurumuna yerleştirdi. Ayrıca aileye karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlemde uygulandı.

 

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 13:19
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKarantinaVaka SayılarıKastamonuCide
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