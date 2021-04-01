Karantina haberleri gelmeye devam ediyor! Tokat’ta 1 köy karantinaya alındı

2 Mart tarihinde başlayan normalleşme kapsamında vaka sayılarının yaklaşık 40 binlere çıkmasıyla birlikte karantina haberleride gelmeye devam ediyor.

Son olarakReşadiye ilçesine bağlı bir köyde artan koronavirüs vakalarını kontrol altına almak ve yayılmayı engellemek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada ilçeye bağlı Yağşiyan köyünde artan vaka sayıları ve bulaşın önüne geçebilmek için bugün akşam saatlerinden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulacağı, köyde yaşamını sürdüren kişilerin belirlenen köy sınırları içinde kalmak şartıyla ve maske , mesafe kuralına dikkat ederek tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam edebileceği duyuruldu.

Karantina uygulamasının başlamasıyla birlikte köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından tutuldu.