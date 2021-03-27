Karaman'da 4 gün önce kaybolan Ege Kabalak'a askeri helikopterle ulaşıldı

Karaman'da 4 gün önce bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçları kara saplana 3 kişide 2'si yapılan çalışmalar sonrasında bulundukları yerden kurtarılmışlardı. Arkadaşlarının kurtulmasını sağlamak için aracın yanından ayrılan ve ekiplerle iletişime geçen 26 yaşındaki Ege Kabalak ise bulunamamıştı.

Karaman'dan yola çıkan Ege Kabalak, arkadaşları Furkan Keleş (23) ve Rabia Bingöl ile birlikte Mersin'e doğru giderken Karaman-Erdemli kara yolunda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalmışlardı. Rabia Bingöl aracın içinde beklerken yardım istemek için bulundukları yerden ayrılan Furkan Keleş ve Ege Kabalak kaybolmuş, yapılan aramalar sonrasında ekipler Furkan Keleş'e ulaşmışlardı.

Bölgede arama çalışmaları başlatan ekipler Ege Kabalak'ın cep telefonundan sinyal tespit edebilmek için bölgeye GSM operatörü tarafından gönderilen mobil baz istasyonunu kurdu. Ayrancı ilçesindeki yüksek rakımlı dağlık bölgede kurulan baz istasyonu sayesinde genç adamın cep telefonu sinyaline ulaşıldı. Kabalak için helikopter talep eden AFAD ekipleri gencin bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladılar ve Mersin'de bulunan Cehennem Deresindeki Milli Parkı bölgesine çıkanle ulaşıldı.

Askeri helikopterden sallanan halatla yukarı çekilip kurtarılan Ege Kabalak, Çamlıyayladaki ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.