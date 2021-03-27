Karaman'da 4 gün önce kaybolan Ege Kabalak'a askeri helikopterle ulaşıldı

Karaman'da 4 gün önce bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçları kara saplana 3 kişide 2'si yapılan çalışmalar sonrasında bulundukları yerden kurtarılmışlardı. Arkadaşlarının kurtulmasını sağlamak için aracın yanından ayrılan ve ekiplerle iletişime geçen 26 yaşındaki Ege Kabalak ise bulunamamıştı.
Karaman'dan yola çıkan Ege Kabalak, arkadaşları Furkan Keleş (23) ve Rabia Bingöl ile birlikte Mersin'e doğru giderken Karaman-Erdemli kara yolunda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalmışlardı. Rabia Bingöl aracın içinde beklerken yardım istemek için bulundukları yerden ayrılan Furkan Keleş ve Ege Kabalak kaybolmuş, yapılan aramalar sonrasında ekipler Furkan Keleş'e ulaşmışlardı.
Askeri helikopterden sallanan halatla yukarı çekilip kurtarılan Ege Kabalak, Çamlıyayladaki ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.