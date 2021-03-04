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Karaman hangi risk grubunda yer alıyor? Karaman'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı

Karaman hangi risk grubunda yer alıyor, renk kodu ne sorusu gündem oldu. Vatandaşlara Karaman’da sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusunu araştırmaya başladı.

04 Mart 2021 Perşembe 16:18
Karaman hangi risk grubunda yer alıyor? Karaman'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı
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Kabine toplantısının ardından il bazında normalleşme süreci başlatıldı. Toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kontrollü normalleşme sürecinin başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise illerin vaka sayılarına göre gruplara ayrılacağını ve bu gruplara göre belirlenecek kurallara göre kısıtlamaların esnetileceğini açıkladı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 gruba ayrılan illerin sonucunda Karaman ilinin hangi grupta olduğu merak konusu oldu.

Karaman ili renk kodu ve risk grubu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20-26 Şubat tarihleri kapsamında illerde son durumu paylaştı. Yapılan paylaşımda Karaman ili yüksek riskli grupta yer aldı. Bu nedenle Karaman ilinde yasakların devam edeceği öğrenildi. Karaman ili turuncu renk koduyla yüksek riskli iller arasında yer aldı.

İl il risk harita

Düşük riskli

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta Riskli

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Kademeli ve kontrollü normalleşme başladı

Koronavirüs vakalarına göre düşük ve orta gruptaki illerde yasaklar esnetildi. Bilindiği gibi iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak gruplara ayrıldı. Düşük iller mavi, orta iller sarı, yüksek iller turuncu ve çok yüksek iller kırmızı renklerle gösterildi.

Yüksek riskli iller arasında yer alan Karaman ili de turuncu grupta yer aldı ve yasaklar devam etti. Öte yandan yüksek riskli illerin en çok olduğu bölge Karadeniz bölgesi olarak dikkat çekti. İstanbul’da da vaka sayılarının artmaya başladığı görüldü. Mavi ve sarı renk konuda sahip illerde ise yasaklar esnetildi. Esnetilen yasaklar kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni kararlarının belirtildiği genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere genelge

Bakanlıktan gönderilen genelge düşük ve orta riskli iller için sokağa çıkma yasağı yalnızca 21:00 ile 05:00 arasında uygulanacağı belirtildi. Ayrıca söz konusu illerde vaka sayılarının artması durumunda yasakların geri getirilebileceği de bildirildi. Aynı zamanda yüksek riskli illerdeki vaka sayılarının düşmesi halinde yasaklar esnetilecek.

Mavi ve sarı grupta yer alan ve yasakların esnetildiği illerde kafe, restoran ve yeme içme yerleri sabah 07:00 ile akşam 19:00 arasında hizmet verecek.



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:18
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Anahtar Kelimeler:
KaramanKORONARisk GrubuHaritaYasak
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