Karaköy’de sürücüsün kontrolünden çıkan araç kaldırımda yayalara çarptı!

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Karaköy semtinde seyir halinde ilerleyen bir hafif ticari araç, 'U' dönüşü yapılmayan bir noktadan dönüş yaparak karşı yola girmeye çalıştı. O sırada arkasından gelen Süleyman Düşden idaresindeki ticari taksi yasak yerden dönen ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Yaşar Ünlü'nün kullandığı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çıktı ve kaldırımda yürüyen yayların arasına daldı.

KALDIRIMDAKİ YAYALAR CANLARINI ZOR KURTARDI

Kaldırımda o sırada bulunan Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş, aracın kendilerine çarpması sonucu yere düştüler ve yaralandılar. Diğer vatandaşlar panik halinde etrafa kaçarken araç kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı vatandaşlar ambulansa alınarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazaya ilişkin bir inceleme başlattı.