Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay neden öldü? Karahan Çantay nerede, ne zaman öldü, kaç yaşındaydı?

1995'li yılların bir numaralı mankeni Karahan Çantay hayatını kaybetti. Sibel Can ve Erol Köse'den adını duyduğumuz manken, 90'lı senelerin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Bir süre önce Tayland'a yerleşen eski manken Çantay, kaza sonucunda Tayland'daki hastaneden alınmadığı bildirildi.

Miss Turkey 95 yarışmasına katılan Karahan Çantay, ilk erkek güzeli seçilmişti. haberi duyan herkes şaşırarak, üzüntüsünü dile getirdi.

96'da İstanbul'da düzenlenen bir başka yarışmada ise Türkiye'yi temsil ederek üçüncü olmayı başardı.

Geçtiğimiz dönemlerde Sibel Can ile adının anılmasının ardından, gözlerden kaybolarak Tayland'a yerleşti. Sevenleri nerede olduğunu merak etti.

Döneminin en iyileri arasında yer alırken, başarılı birçok projede yer aldı. Ünü kısa sürede yayıldı. Ünlü birkaç isminde onu desteklemesinin ardından bir süre popülerliği yukarıda kaldı.

1973 Balıkesir doğumlu, 1,85 boyundadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunudur.