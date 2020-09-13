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Karadeniz'de palamut bereketi

1 Eylül avlanma yasağının kalkmasıyla Marmara'ya açılan balıkçılar bol bol palamutla geri dönüyorlar.Havaların soğumasıyla palamuttun dahada artması bekleniyor.

13 Eylül 2020 Pazar 15:56
Karadeniz'de palamut bereketi
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1 Eylül’de Marmara denizine açılan balıkçılar umduğunu bulamadılar hamsi olmayınca Karadeniz’de şanslarını deneyenler balıkçılar palamut bolluğu ile karşılaştılar 12-20-25 TL den tanesi alıcı bulan palamuttun havaların soğumasıyla daha da artması bekleniyor.


Balıkçılar sezonu Marmara denizinde açtılar ama bu sene hamside bolluk olmayınca lamba ile avlanmanın yasak olması sebebiyle rotayı Karadeniz’e çevirdiler. Palamut verimliliği olduğu için palamut avlayan balıkçılar balıkların çok iri olmaması sebebiyle fiyatlar yüksek olmasa da havaların soğumasıyla palamut daha da artacak hem de irileceği beklentiler mevcut. Palamutların 2-3 daha tezgahlarda bulunacağını ifade ederlerken şu anlık balıkların parçalı yerde olduğu havaların soğumasıyla bir yerde toplaşarak o zaman av için daha uygun olacaktır.

Normalde ekimde Karadeniz’e inen balıkçılar bu sene Marmara’da umduklarını bulamayınca daha erken karadenize inmek zorunda kaldılar.Ekime doğru hem fiyatların düşeceği hem de palamutların irişeceğini beklentiler arasında.



Son Güncelleme: 13.09.2020 15:56
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Anahtar Kelimeler:
PalamutKaradenizMarmara
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