İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi...

Karacabey sakinlerine müjde! Bölgeye yapılan destek hizmetleri devam edecek!

Karacabey için bir araya gelen Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bölge için yapılacak yenilikleri görüştü. Görüşme sonucu açıklamalarda bulunan ikili, bölgeye sunulacak desteklerin devam edeceğini açıkladı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 17:42
Karacabey sakinlerine müjde! Bölgeye yapılan destek hizmetleri devam edecek!
Takip Et:

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan bölge hakkında konuları görüşmek üzere toplandı. Karacabey hakkında birçok konuya değinen ikili bölgede yaşayan kişilerin yaşam kalitesini arttırmak için birçok projeyi hayata geçireceklerini açıkladı.


Bölgede yapılan projeler hakkında konuşan ikili, merkezi hükümet ve yerel hükümet arasındaki bağlantılar ile birlikte Karacabey’de daha konforlu bir yaşam standardı oluşturacaklarını aktardı.

Bölge hakkında konuşan Ali Özkan, kırsal ve merkezde yaşan bölge sakinleri için verilen hizmetlerin arttırılacağı müjdesini verdi. Tarım, sanayi, turizm ve spor alanında bölgede yeniliklere gidileceğini açıklayan Özkan, bu alanlarda yapılan yeniliklere ek yeni projelerin hayata geçirileceğini duyurdu. Bölge içme suyu konusuna da değinen Özkan, içme suyu projesi ile birlikte bölge sakinlerinin kaliteli içme suyuna ulaşabileceklerini belirtti.

Görüşmenin ardından Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de açıklamalarda bulundu. Bölgeyi güzellik şehri olarak adlandıran milletvekili, bölge halkı için yapılan desteklerin arttırılarak devam edeceğini dile getirdi. Bölgede longoz ormanında çekilen fotoğraflar görüşme sonrasında Vildan Yılmaz Gürel’e hediye edildi.



Son Güncelleme: 19.09.2020 17:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KaracabeyVildan Yılmaz GürelAli Özkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç ışıklardaki motor ve araca çarptı! Olayda motor alev aldı!
Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç ışıklardaki motor ve araca çarptı! Olayda motor alev aldı!
Bu gece yarısından itibaren artık akaryakıtlar daha pahalı!
Bu gece yarısından itibaren artık akaryakıtlar daha pahalı!
Bursa'da aile kavgasında kan aktı! Abla kardeşini vurarak öldürdü
Bursa'da aile kavgasında kan aktı! Abla kardeşini vurarak öldürdü
Ankara'da alev topuna dönen kamyonet panik sebebi oldu
Ankara'da alev topuna dönen kamyonet panik sebebi oldu
Ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2. kattan aşağı atladı
Ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2. kattan aşağı atladı
Ferrari bagajında ceviz satış yaptı görenler çok şaşırdı
Ferrari bagajında ceviz satış yaptı görenler çok şaşırdı

Popüler Haberler

SGK silinen prim borçları daha sonra ödenir mi? Silinen prim borçları nasıl geri alınır?
Pakistan yaşam şartları nasıl? 2020 Pakistan asgari ücretleri
Hamilelik belirtileri 2. haftada başlar mı? hamilelik belirtileri nelerdir?
Bayern Münih Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak
Çek Cumhuriyeti’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Çek Cumhuriyeti asgari ücret fiyatları
Şeker hastası malulen emekli olur mu? 2020 Şeker hastaları malulen emeklilik için ne yapmalı?
Kapıcı asgari ücret 2020
Bedelli askerlik kredi başvuru şartları nelerdir? 2020 Bedelli askerlik kredisi herkese çıkar mı?
İşveren maliyet nasıl hesaplanır? 2020 SGK işveren maliyeti hesaplama
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt emekli kredisi faiz oranları ve limitleri
Muhtasar ve Prim hizmet beyannamesi nedir? 2020 SGK bildirim süresi ne kadardır?
Engelli Yönetmeliği 2020 Engellilik durumun tespiti ve Çocukların engellilik durumlarının değerlendirilmesi
Askerlik Düşecek mi? Askerlik Ne Zaman Kısalacak? Bayramdan Önce Düşer mi? Yeni Askerlik Sistemi Son Dakika Gelişmesi
Öğrenciye kredi veren bankalar şart ve limitleri
Korona yasakları ne zaman kalkar? AVM, cafe, kahve ve işyerleri ne zaman açılır?
Arka Sokaklar dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2020
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2020
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? TRT Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve çekim yeri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.