Karacabey sakinlerine müjde! Bölgeye yapılan destek hizmetleri devam edecek!

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan bölge hakkında konuları görüşmek üzere toplandı. Karacabey hakkında birçok konuya değinen ikili bölgede yaşayan kişilerin yaşam kalitesini arttırmak için birçok projeyi hayata geçireceklerini açıkladı.

Bölgede yapılan projeler hakkında konuşan ikili, merkezi hükümet ve yerel hükümet arasındaki bağlantılar ile birlikte Karacabey’de daha konforlu bir yaşam standardı oluşturacaklarını aktardı.

Bölge hakkında konuşan Ali Özkan, kırsal ve merkezde yaşan bölge sakinleri için verilen hizmetlerin arttırılacağı müjdesini verdi. Tarım, sanayi, turizm ve spor alanında bölgede yeniliklere gidileceğini açıklayan Özkan, bu alanlarda yapılan yeniliklere ek yeni projelerin hayata geçirileceğini duyurdu. Bölge içme suyu konusuna da değinen Özkan, içme suyu projesi ile birlikte bölge sakinlerinin kaliteli içme suyuna ulaşabileceklerini belirtti.

Görüşmenin ardından Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de açıklamalarda bulundu. Bölgeyi güzellik şehri olarak adlandıran milletvekili, bölge halkı için yapılan desteklerin arttırılarak devam edeceğini dile getirdi. Bölgede longoz ormanında çekilen fotoğraflar görüşme sonrasında Vildan Yılmaz Gürel’e hediye edildi.