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Karabük’ün tarihi Safranbolu ilçesi turistleri bekliyor

Kültürel olarak Türkiye ve dünya için çok önemli yerlerden olan Karabük ilinin tarihi Safranbolu ilçesi, kendisini ziyaret edecek turistleri bekliyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:02
Karabük’ün tarihi Safranbolu ilçesi turistleri bekliyor
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Türk tarihinin önemli yapılarından birisi olan ve bu sebeple UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne alınan Karabük’ün tarihi Safranbolu ilçesi, kontrollü normalleşme sonrasında şehre gelecek yerli ve yabancı turistler için hazırlıklar yapıyor.

Osmanlı Devleti zamanından kalma han, cami, hamam, köprü ve çeşmelerin bulunduğu Safranbolu, ortalama üç katlı olan ve estetik yapısı ile dünyadan birçok insanın beğenisini kazanan konakları ile yıllık neredeyse 1 milyon 300 bin turisti ağırlıyor. 1 Haziran itibariyle sona erecek kontrollü normalleşme sürecinin ardından tedbirlerin iyice esnetilmesiyle şehrin ve civardaki esnafın tekrar aktif hale gelmesi bekleniyor.

Safranbolu, daha önce ‘’dünyanın en iyi korunan ilk 20 şehri’’ arasında yer almıştı. Şehir, Türkiye’nin turizm başkentlerinden birisi olarak kabul ediliyor.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:02
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Anahtar Kelimeler:
NormalleşmeUnescoSafranboluKarabük
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