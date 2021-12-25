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Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma düştü!

Karabük Safranbolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil 30 metre yükseklikteki bir uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

25 Aralık 2021 Cumartesi 13:10
Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma düştü!
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinden korkunç bir kaza haberi geldi. Edinilen bilgilere göre Emek Mahallesi Şahbey deresi mevki yakınlarında Fehmi Ateşcan'ın (55) kullandığı bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı ve taklalar atmaya başladı. Yol kenarındaki uçurumun kenarına gelen otomobil aşağı düşerek parçalandı.

Kazada araç sürücüsü Fehmi Ateşcan aracın düşmesi sonrası araçtan dışarı fırlarken yanında bulunan Hüseyin Gücük (59) kazda ters dönen aracın altında kaldı.

Bahçesinde bulunan hayvanlara yiyecek vermek için bölgeye gelen Orhan Yıldırım isimli bir kişi, kazayı gördü ve durumu hemen 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri başlattıkları kurtarma çalışmaları sonrası halat bağladıkları otomobili güçlükle yukarı taşırken araçtan dışarı fırlayan Ateşcan'ın ve araç altında kalan Gücük'ün hayatlarını kaybettiklerini belirlediler. Fehmi Ateşcan ile Hüseyin Gücük'ün cansız bedenleri yine AFAD ekiplerinin saatler süren kurtarma çalışmaları sonrası yukarı çıkarıldı ve ambulanslara alınarak Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. 

Kazaya ilişkin polis ekipleri bir bir soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 25.12.2021 13:10
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Anahtar Kelimeler:
KarabükSafranboluTrafik KazasıUçurum30 Metre
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