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Karabük'te saklambaç oynayan bir çocuk asansör boşluğuna düştü

Karabük'te 4 katlı bir inşaatta saklambaç oynayan 10 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybedip asansör boşluğuna düşerek ağır bir şekilde yaralandı.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 01:56
Karabük'te saklambaç oynayan bir çocuk asansör boşluğuna düştü
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Karabük’te gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre 100. Yıl Mahallesi 1009. Sokak’ta bulunan 4 katlı ve inşaat halinde bulunan bir binada Ramazan Başkaya adlı 10 yaşındaki çocuk arkadaşları ile saklambaç oynamaya başladı. Oyun sırasında karanlıkta dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı asansör boşluğuna düştü.

AİLESİNE HABER VERİLDİ

Asansör boşluğuna düşerek kanlar içerisinde kalan çocuğu gören arkadaşları hemen durumu ailelerine haber verdi. Yaşanan kazanın ihbar edilmesiyle kazanın yaşandığı bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 10 yaşındaki çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirilir dikten sonra hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 26.05.2021 01:56
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Anahtar Kelimeler:
KarabükKaza
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