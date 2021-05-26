Karabük'te saklambaç oynayan bir çocuk asansör boşluğuna düştü

Karabük’te gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre 100. Yıl Mahallesi 1009. Sokak’ta bulunan 4 katlı ve inşaat halinde bulunan bir binada Ramazan Başkaya adlı 10 yaşındaki çocuk arkadaşları ile saklambaç oynamaya başladı. Oyun sırasında karanlıkta dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı asansör boşluğuna düştü.
AİLESİNE HABER VERİLDİ
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 26.05.2021 01:56