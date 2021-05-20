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Karabük'te kumar operasyonu: 8 kişiye 17 bin 888 TL idari para cezası kesildi!

Karabük'te koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynatıldığı ihbarı alan Asayiş ve Ahlak Büro ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 8 kişiye 17 bin 888 TL idari para cezası kesildi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:00
Karabük'te kumar operasyonu: 8 kişiye 17 bin 888 TL idari para cezası kesildi!
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Karabük ilinde koronavirüs salgını için alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynayan 8 kişiye 17 bin 888 TL idari para cezası kesildi. Alınan bilgiye göre, Karabük Asayiş Şube ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 100. Yıl Mahallesi 1006 No’lu sokakta yer alan bir ikamette kumar oynatıldığı ihbarı almalarının ardından kumar oynanan daireye baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen dairede kumar oynarken yakalanan 8 kişiye suçüstü yapıldı. Düzenlenen operasyon kapsamında baskın düzenlenen dairedeki kumar materyallerine ve 280 TL paraya ekipler tarafından el konuldu. Düzenlenen kumar operasyonu kapsamında 1 şahsa “Kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadıkları sırada suçüstü yapılan 8 kişiye 1336’şar TL olmak üzere toplamda 10 bin 688 TL idari para cezası kesildi. Diğer yandan 8 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 900’er TL olmak üzere toplamda 7 bin 200 TL para cezası verildi.

İşte kumar oynanan adresten bazı görüntüler;


Son Güncelleme: 20.05.2021 23:00
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Anahtar Kelimeler:
KarabükKumar Operasyonu
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