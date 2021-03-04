Karabük’te korkutan yangın!

’teüzerinde bulunmakta olan 2 katlı evde birmeydana geldi. Ev sahibi yangını kendisi söndürmeyi başaramayınca önce komşularından yardım istedi sonrasındaysa bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalleye dehşet saçtı.

Eve varan itfaiye ekipleri tarafından yangın başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın sonucu birçok maddi hasarın meydana geldiği açıklandı. Yangın sırasında oluşan dumanlar sebebiyle iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay üzerine soruşturma başlatıldı.

