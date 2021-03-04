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Karabük’te korkutan yangın!

Karabük’te iki katlı bir ev içerisinde yangın çıktı. Birçok maddi hasara yol açan deprem sonucunda 2 kişi dumandan etkilenerek acilen hastaneye nakledildi.

04 Mart 2021 Perşembe 01:00
Karabük’te korkutan yangın!
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Karabük’te Soğuksu Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunmakta olan 2 katlı evde bir yangın meydana geldi. Ev sahibi yangını kendisi söndürmeyi başaramayınca önce komşularından yardım istedi sonrasındaysa bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalleye dehşet saçtı. 

Eve varan itfaiye ekipleri tarafından yangın başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangın sonucu birçok maddi hasarın meydana geldiği açıklandı. Yangın sırasında oluşan dumanlar sebebiyle iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay üzerine soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 04.03.2021 01:00
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Anahtar Kelimeler:
KarabükSoğuksu MahallesiAnadolu CaddesiYangın
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