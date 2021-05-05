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Karabük'te kontrolden çıkan orman işletme aracı takla attı: 5 yaralı!

Karabük ilinin Yenice ilçesine bağlı bir köyde görev yapan Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonetin sürücüsü yoldan çıkarak kamyoneti devirdiği kazada araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaşanan kazada herhangi bir can kaybı olmaması sevindirdi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:06
Karabük'te kontrolden çıkan orman işletme aracı takla attı: 5 yaralı!
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Karabük’ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin yoldan çıkarak ters dönmesi sonucu yaşanan kazada araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaşana kaza Yenice ilçesine bağlı Derebaşı Köyü’nde yaşandı. Ersin K. kontrolündeki 78 AAT 017 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Yaşanan kazada sürücü ile beraber araç içerisinde bulunan Mustafa M., Fadime T., Merve İ. ve Süleyman S. yaralandı. Yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Ters dönen araç içerisinden çıkarılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi’ne ardından KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaşanan kaza sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 kişinin hayati durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;




Son Güncelleme: 05.05.2021 20:06
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KarabükOrman İşletme Müdürlüğü Aracı KazasıYenicede KazaKaza Haberi
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