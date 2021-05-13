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Karabük'te gerçekleşen feci kazada bir kamyonet apartmanın bahçesine düştü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gerçekleşen feci kazada kontrolden çıkan bir kamyonet apartmanın bahçesine düştü.

13 Mayıs 2021 Perşembe 23:25
Karabük'te gerçekleşen feci kazada bir kamyonet apartmanın bahçesine düştü
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Karabük’te meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Safranbolu Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi üzerinde Burak Ş. yönetimindeki bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle bir anda yoldan çıkarak i önce kaldırıma çarptı daha sonra ters dönerek 3 katlı olan bir apartmanın bahçesine ters bir şekilde düştü. Apartman sakinleri kaza sebebiyle oluşan gürültüyü duyarak hemen pencereler koştu. Kazayı gören vatandaşlar hemen sürücünün yardımına koşarken, sürücü araç içerisinden çıkartıldı.

Öte yandan kaza sırasında evlerinin balkonunda oturan vatandaşlar kaza sebebiyle panikleyerek küçük çaplı bir korku yaşadılar.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokaktaki vatandaşları evlerine gönderirlerken bahçeye düşen araç vinç yardımıyla çıkartıldı. Yaşanan kaza ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.


Son Güncelleme: 13.05.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
KarabükKaza
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