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Karabük'te demir yolu rayı çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, demir yolundan ray çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

15 Mart 2021 Pazartesi 23:39
Karabük'te demir yolu rayı çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
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Karabük Eskipazar İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre TCDD yetkilileri, İmanlar köyünden geçen demir yolu hattının yenileme çalışmaları için getirilen 36 metre uzunluğundaki rayların çalındığını fark etti. 

Yaşanan bu hırsızlık olayı hemen ihbar edilerek olay yerine jandarma ekipleri intikal etti. Hırsızlık olayı için şüpheli durumunda olan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarını inceleyerek görüntülerden yola çıkan ekipler, I.Ö, Y.Y, G.G. ve V.B adlı 4 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler Jandarmada yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.



Son Güncelleme: 15.03.2021 23:39
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Anahtar Kelimeler:
KarabükHırsızlık
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