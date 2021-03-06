Karabük'te bariyerlere çarpmasının ardından tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı!

Karabük ilinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce bariyerlere ardından tıra çarparak durabildi. Yaşanan kazada otomobilde bulunan 1 yolcu yaralı olarak kurtuldu. Kaza, Karabük-Eskipazar karayolunda meydana geldi. C.Ç. idaresindeki 67 NA 194 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halinde giderken şoförünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere ardından tıra çarptı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan yolcu S.Y.(30) isimli vatandaş yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesinin ardından otomobildeki yaralanan yolcu tedavisi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri yaşanan kaza hakkında inceleme başlattı.

İşte kazaya ait bazı görüntüler;