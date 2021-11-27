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Kara Tankeri Operatörü ne iş yapmaktadır? 2021 Kara tankeri operatörü maaşı

Tanker operatörlüğü iş ilanları arasında Kara Tankeri yani tehlikeli madde taşımacılığı işi de bulunmaktadır. Kara tankeri operatörünün ne iş yaptığı araştırılmaktadır. Kara tankeri operatörü ne iş yapmaktadır? Vatandaşlar, bu mesleğin maaşını da araştırmaktadır. 2021 Kara tankeri operatörü maaşı nedir? Bu haberimizde kara tankeri operatörü hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte 2021 kara tankeri operatörü hakkında merak edilenler...

27 Kasım 2021 Cumartesi 03:26
Kara Tankeri Operatörü ne iş yapmaktadır? 2021 Kara tankeri operatörü maaşı
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Birçok iş ilanı insanlar tarafından araştırılıyor. Kara tankeri operatörü işinin detayları da merak edilmektedir. Tehlikeli madde taşımacılığı olarak bilinen işin şartları ve maaşı ne kadardır?

Kara tankeri operatörlüğü

Tankerlerle taşınan patlayıcı, radyoaktif, ambalajlı ve tehlikeli maddelerin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kayıt altına alınması, iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemleri, çevre ve trafik yönetmeliklerine uygun nitelikli kişiler bu işi yapabilmektedir. Bu mesleğin 2.826 TL ile 4.050 TL arasında maaşı bulunmaktadır. Bu iş için  en az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir.

Kara tankeri operatörlüğü ne iş yapmaktadır?

İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak,

 Acil durum talimatlarını uygular.

Çevre güvenliği tedbirlerini alır.

Kalite güvence uygulamalarını, sürüş öncesi planlamayı, belge kontrolünü uygular

Aracın günlük ve düzenli bakım işlemlerini takip ederek, yüklenecek ürünün/yükün cinsine, cinsine ve özelliklerine göre aracı sürüşe hazırlar.

Aracın fiziksel mekanik ve elektronik sistemlerini/göstergelerini dışarıdan kontrol eder.

Araç ve ürünlerin yönetim faaliyetlerini yürütür.

Akaryakıt tankerleri/tankerleri ile taşınan tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve taşınması, trafik düzenlemeleri ve ilgili yasalara göre belirlenen karayolu güzergahlarında sürüş faaliyetleri, tankerlerle taşınan tehlikeli maddelerin boşaltılmasını sağlar.

Patlayıcı, radyoaktif ve ambalaj malzemelerinin yüklenmesi ve taşınması, patlayıcı, radyoaktif ve ambalaj malzemelerinin boşaltılması, boşaltma sonrası gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, araç, ekipman ve teçhizatın toplanması, araçların önceden belirlenmiş bir yere taşınması ve park edilmesini sağlamaktadır.

 


Son Güncelleme: 27.11.2021 03:26
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