Kara Para Aklamak nedir, ne demek?

Son zamanlarda herkesin sıkça duyduğu ve dünyanı neredeyse her yerinde suç olarak görülen kara para aklama, meşru olmayan yollarla ele geçirilen paranın meşru şekle dönüştürülme işlemleridir.

Para aklamak ne demek?

Para aklama, çok genel tanımıyla, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin yasal olmayan kaynağının gizlenmesi amacıyla meşru bir kaynaktan elde edilmiş gelir gibi gösterilmesi yönündeki işlem ve eylemlerdir. Bu sebeple kara paranın bir an önce bu niteliğinden kurtulması ve aklanması gerekir.

Kara para aklama neden yapılır?

Meşru olmayan yöntemlerle ele geçirilen gelirlerin doğrudan kullanmak pek mümkün değildir. Bu yüzden o gelirin bir şekilde meşru gelir haline döndürülmesi gerekir. Çünkü kaynağı belli olmayan gayrimeşru gelirin harcanması durumunda hemen fark edilir.

Kara para nasıl aklanır?

-Yerleştirme

Para aklamak çoğunlukla şu 3 basamakta yapılır;

Bu basamakta para nakit özelliğinden sıyrılıp finansal sistemin içine girer. Bu yasal olmayan kara para aklamasını yapanlar nakit giriş çıkışlarının yoğun olduğu kumarhane, benzinlik vb. işletmeler açar.

Ayrıştırma

İlk basamakta nakit özelliğinden arındırılmış para 2.basamakta muhasebe hileleri ve finansal işlemlerle paranın izinin sürülmesi zorlaştırılır.

Bütünleşme

3.basamakta ise kaynağından ayrılan para meşru gösterilmiş şekilde kara parayı aklayana döner. Bundan sonra para ticari ve finansal sistemin içine sokulur. Böylece para ile sistem bütünleşir.

Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber intenet ve kripto paralar üzerinden de bu yasa dışı suç olan para aklama işlemleri yapılabiliyor.