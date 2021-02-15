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Kar yenir mi? Hangi kar yenir? Kar yemenin faydaları var mıdır?

Ülkemizde bir süredir artışa geçen kar yağışları nedeniyle en çok sorgulanan bilgilerden birisi karın yenip yenilemeyeceği oldu. Karın yararlarının ne olduğu ve tüketiminin sağlıklı olup olmadığı sorgulanmakta. Kar yemenin faydalarını ve hangi karların yenilebileceğini haberimizde sizler için paylaştık.

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:28
Kar yenir mi? Hangi kar yenir? Kar yemenin faydaları var mıdır?
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Türkiye içerisinde son zamanlarda artış gösteren kar yağışları sebebiyle halk evlerinin bahçelerine ve yakınlarına inerek kar yağışının keyfini çıkarmaya başladı. Artan kar yağışı sonucunda karın yenilip yenemeyeceği merak konusu oldu. Buz kristallerinden meydana gelmekte olan karın herhangi bir vitamin içerip içermediği veya bir faydası olup olmadığı merak konusu oldu. Karın düştüğü toprağın değerlerini arttırdığı doğrudur, insan için faydalı olup olmadığı ise sorgulanır. 

 

Hangi karlar yenilebilir?

Uzmanlara göre şehirleri kaplayan karların katiyen yenilmemesi gerekmektedir. Şehirlerde bulunan hava kirliliği sebebiyle şehirlere düşen karların da pis ve zararlı olduğu söylenmektedir. Köy alanlarına veya büyük dağlara dökülen, şehirden uzak bölgede olan karların ise yenilebileceği söylenmektedir. Bazı illerimizde gelenek olarak kar toplanarak pekmez ile karıştırılır ve bu şekilde bir tatlı niyetine yenmektedir. Bu tarz tüketimin ise insana faydasının olduğu söylenmektedir.

 

Pekmezli kar nasıl yapılır?

Yarım kase ısıtılmış olan pekmez bir çay bardağı kar ile karıştırılıp içerisine bir çay kaçışı da pul biber eklenir. İyice karıştırılmasının ardından afiyetle yenir. Bu karışımın sağlık açısından pozitif etkileri olduğu söylenmektedir. Enfeksiyonu azalttığı ve kişiyi gribe karşı koruduğu iddia edilir.



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:28
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