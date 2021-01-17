Kar yaşamı olumsuz etkiledi! Anadolu Otoyolu'nda ulaşım çift yönlü durdu

Cuma günü başlayan ve etkili olan kar yağışı sebebiyle otoyolun Düzce ve Sakarya kesimlerinde araçlar zor anlar yaşandı. Karın araçlara zor anlar yaşatması yanında kaza yapan ve kayan araçların olması sebebiyle de yolun çift yönlü kapanmasına neden oldu.

Trafikte yaşanan aksaklıklar sebebiyle karayolları ekipleri trafiği Düzce Gölyaka gişelerinden D-100 kara yoluna aktarırken yolda tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Düzce-Sakarya otoyolu Hendek kesimi Yeşilyayla mevkisi Ankara istikametinde bazı araçların arızalanması ve kaymaları sonucunda trafik kitlendi. Duran araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karayolu ekipleri yoğun bir şekilde trafiği açma çalışmalarına devam ediyor.

