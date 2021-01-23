Kar yağışları geri dönüyor: Hafta ortasından itibaren başlayacak

23 Ocak 2021 Cumartesi 14:46
Türkiye genelinde son birkaç gündür yükselen hava sıcaklıkları yeniden düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşerek birçok bölgede kar yağışının etkisini göstereceğini duyurdu.
Kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmini raporunda, pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yağış başlayacak. Perşembe gününden itibaren yer yer kar yağışı görülecek. Özellikle İstanbul
ve Ankara
başta olmak üzere Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in batı kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
Son Güncelleme: 23.01.2021 14:46
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