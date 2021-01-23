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Kar yağışları geri dönüyor: Hafta ortasından itibaren başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde hafta ortasından itibaren kar yağışı bekleniyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 14:46
Kar yağışları geri dönüyor: Hafta ortasından itibaren başlayacak
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Türkiye genelinde son birkaç gündür yükselen hava sıcaklıkları yeniden düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşerek birçok bölgede kar yağışının etkisini göstereceğini duyurdu.

Kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmini raporunda, pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yağış başlayacak. Perşembe gününden itibaren yer yer kar yağışı görülecek. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in batı kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 14:46
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KarTürkiyeIstanbulAnkara
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