Kar yağışları geri dönüyor: Hafta ortasından itibaren başlayacak

Türkiye genelinde son birkaç gündür yükselen hava sıcaklıkları yeniden düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşerek birçok bölgede kar yağışının etkisini göstereceğini duyurdu.

Kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmini raporunda, pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yağış başlayacak. Perşembe gününden itibaren yer yer kar yağışı görülecek. Özelliklevebaşta olmak üzere Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in batı kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.