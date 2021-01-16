Kar yağısının etkili olduğu İstanbul'da evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor

İstanbul Valiliği ile bağlı kurum ve kuruluşların iş birliği ile yapılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında, evi ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar kaymakamlığın anlaşma sağladığı otellerde tek kişilik odalarda misafir ediliyor. İstanbul’da 39 ilçede evsizler dışarıda kalmıyor.

Diğer yandan evsiz vatandaşlara, vatandaşlar tarafından gelen ihbarlar neticesinde de ulaşılıyor. Gelen ihbarlar Kaymakamlık tarafından değerlendirilerek evsiz kişiler otellere yerleştiriliyor.

Şuan İstanbul’da toplamda 1.323 evsiz vatandaşın otellerde kaldığı öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden de evsiz olan vatandaşlara seslenmiş ve en yakın karakola başvurmalarını istemişti.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da ilçede evsiz kalan vatandaşların kaldığı otellere ziyaret düzenlemiş ve onlarla kısa sohbetlerde bulundu. 13 Ocak tarihinden itibaren bu çalışmaların başlatıldığını söyleyen İhsan Kara salgın tedbirlerinin alınarak konaklama imkânlarının sağlandığını belirtti.

Evsiz vatandaşlara sıcak bir yuva imkanı

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinatörlüğünde Eyüpsultan Kaymakamlığı tarafından 82 vatandaşa sahip çıkıldığını anlatarak sayıların her gün değiştiğini bazı günler arttığını bazı günler azaldığını söyledi. Sıcak bir ev imkânı sunduklarını öte yandan vatandaşlara üç öğün yiyecekleri, yemekleri ve giyecekleri, ihtiyaçları, her türlü sağlık tedbirleri sağlandığını önceki yıllarda da bu tarz faaliyetlerin gerçekleştiğini ancak salgın sebebiyle bu sene tek kişilik odaların hazırlandığını aktardı.

Evsiz olan vatandaşlara iş konusunda da ellerinden geldiğince yardımcı olduklarını söyleyen Kara şu anda 4 kişiyi işe yerleştirdiklerini bu sayının artmasını temenni ettikleri söyleyerek sadece sıcak bir oda ve aş sağlamadıklarını bazı vatandaşları aileleriyle barıştırıp, konuşturup, buluşturup, ailesine kavuştukları vatandaşlarında olduğunu ekledi.

