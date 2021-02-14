Kar yağışı sebebiyle Tekirdağ'da yüz yüze eğitim 2 gün ertelendi

Türkiye balkanlarda gelen yoğun kar yağışının etkisi altına dün gece girdi. Tekirdağ ve İstanbul'da yoğun kar yağışı devam ederken, Tekirdağ'dan yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği haberi geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar gereği, 15 Şubat tarihinden itibaren köy okullarında eğitim gören tüm kademedeki öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak. Ancak Tekirdağ Valiliği yapmış olduğu açıklamada yoğun kar yağışı sebebiyle 15 Şubat tarihinde başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini duyurdu.Valilik bu süreçte eğitim öğretimin uzaktan eğitim olarak sürdürüleceği bilgisinide aktardı.

Önümüzdeki saatlerde kar yağışının durumuna göre başka illerdende yüz yüze eğitimin ertelenmesi haberi gelmesi muhtemeldir.