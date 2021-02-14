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Kar yağışı sebebiyle Tekirdağ'da yüz yüze eğitim 2 gün ertelendi

Tekirdağ'da yağan yoğun kar yağışı sebebiyle köy okullarında 15 Şubat tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitim 2 gün ertelendi.

14 Şubat 2021 Pazar 16:34
Kar yağışı sebebiyle Tekirdağ'da yüz yüze eğitim 2 gün ertelendi
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Türkiye balkanlarda gelen yoğun kar yağışının etkisi altına dün gece girdi. Tekirdağ ve İstanbul'da yoğun kar yağışı devam ederken, Tekirdağ'dan yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği haberi geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar gereği, 15 Şubat tarihinden itibaren köy okullarında eğitim gören tüm kademedeki öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak. Ancak Tekirdağ Valiliği yapmış olduğu açıklamada yoğun kar yağışı sebebiyle 15 Şubat tarihinde başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini duyurdu.Valilik bu süreçte eğitim öğretimin uzaktan eğitim olarak sürdürüleceği bilgisinide aktardı.

Önümüzdeki saatlerde kar yağışının durumuna göre başka illerdende yüz yüze eğitimin ertelenmesi haberi gelmesi muhtemeldir.



Son Güncelleme: 14.02.2021 16:34
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağYüz Yüze EğitimKar Tatili
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