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Kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Tokat'ta başlayan etkili kar yağışı sebebiyle Tokat- Sivas kara yolu ağır vasıta araçların geçişine bir süre izin verilmedi. Yüksek rakımlı olan Çamlıbel Geçidi'nde sürücüler kar ve kısıtlamadan dolayı zor anlar yaşadı.

14 Ocak 2021 Perşembe 02:15
Kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
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Tokat’ta öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başlayan kar yağışı, Tokat- Sivas kara yolunda sürücülere zor anlar yaratırken ulaşımı aksattı. Yaşanan yoğunluktan dolayı Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Tokat-Sivas karayolu üzerinde oluşturulan üç farklı kontrol noktasında trafik ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Yüksek rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ise yolda kardan dolayı yolda kalan kalan ağır tonajlı araçlara Karayolları ekipleri tarafından yardım edildi. Trafiğin aksamaması ve yolun sürekli açık kalması için  Yolun Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

KAR NEDENİYLE KAPANAN YOL AÇILDI

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerce yapılan çalışmalar sonrasında 2 saat ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Tokat-Sivas karayolu çalışmalar bitiminde yeniden trafiğe açıldı. Çalışmalar sonrasında üç farklı noktada bekletilen ağır tonajlı araç geçişleri tekrar başladı.



Son Güncelleme: 14.01.2021 02:15
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Tokat-Sivas KarayoluKapatıldıEtkili Kar
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