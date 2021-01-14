Kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Tokat’ta öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başlayan kar yağışı, Tokat- Sivas kara yolunda sürücülere zor anlar yaratırken ulaşımı aksattı. Yaşanan yoğunluktan dolayı Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

üzerinde oluşturulan üç farklı kontrol noktasında trafik ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Yüksek rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ise yolda kardan dolayı yolda kalan kalan ağır tonajlı araçlara Karayolları ekipleri tarafından yardım edildi. Trafiğin aksamaması ve yolun sürekli açık kalması için Yolun Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

KAR NEDENİYLE KAPANAN YOL AÇILDI

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerce yapılan çalışmalar sonrasında 2 saat ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Tokat-Sivas karayolu çalışmalar bitiminde yeniden trafiğe açıldı. Çalışmalar sonrasında üç farklı noktada bekletilen ağır tonajlı araç geçişleri tekrar başladı.