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Kar yağarken şimşek çakar mı? Kar yağarken gök gürültüsü neden olur? Kar yağarken şimşek çakması ve gök gürültüsü

İstanbullar özlemle beklediği kara kavuştu. Günlerdir yağışını sürdüren kar vatandaşların hiç alışık olmadığı şimşeğide beraberinde getirdi. Yağmur yağarken çakılan şimşeğe alışığız peki kar yaparken çakılan şimşek de neyin nesiydi. Bununla beraber kar yağarken şimşek çakar mı? Çakarsa neden olur soruları kafaları karıştırdı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:25
Kar yağarken şimşek çakar mı? Kar yağarken gök gürültüsü neden olur? Kar yağarken şimşek çakması ve gök gürültüsü
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İstanbulluların özlemle beklediği kar yağışı günlerdir devam ediyor. Bununla beraber kar yağışı beraberinde gök gürültüsünüde getirdi. Yağmur yağarken tamam da kar yağarken şimşek neyin nesiydi soruları vatandaşların kafasını karıştırdı. Kar yağarken şimşek çakar mı, kar yağarken neden şimşek çakar, kar yaparken gök gürülder mi sorularının cevaplarını bu haberimizde yanıtlayacağız. 

Kar Yağarken Gök Gürültüsü Olur mu ve Sebebi Nedir?

Kar yağarken gök gürlemesi mümkündür fakat bu genellikle kıyı bölgelerde oluşur. Sebebi ise su üzerindeki havanın soğuk oluşu sıcak deniz üzerinden havanın buharlaşmasına soğuk havanın içinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde minik dolu taneleri oluşmasına neden olur. Bulutun içindeki buz parçalarıyla bu küçük dolu taneleri elektriksel etkileşime geçer ve gök gürültüsü oluşur. 

Kar Yağarken Şimşek Çakması Neden Olur?

Yağmur yağarken alışık olduğumuz şimşek kar yağarkende çakar. Fakat bu her yağmurda olmadığı gibi her kar yağışında da meydana gelmez. Kar yağarken gök gürültüsü genellikle kıyı bölgelerde oluşur. Bunun içinde deniz üzerindeki havanın aşırı soğuk olması gerekmektedir. Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan bununla ilgili ‘’  Deniz üzerindeki havanın soğuk oluşu sıcak deniz üzerinden havanın buharlaşmasına soğuk havanın içinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde minik dolu taneleri oluşmasına neden olur. Bulutun içindeki buz parçalarıyla bu küçük dolu taneleri elektriksel etkileşime geçer ve gök gürültüsü oluşur. Bazen deniz olmayan bölgelerde de bu ses duyulabilir’’ dedi.



Son Güncelleme: 17.02.2021 16:25
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IstanbulKarşimşek
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