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Kar ne zaman yağacak? MGM'den son dakika kar açıklaması! 28 Kasım yurtta hava durumu

28 Kasım'da Türkiye'deki hava durumu nasıl? Türkiye genelinde hava durumu ne? Kar yağışı başlıyor mu? Hangi illere kar yağacak? Havaların soğumasıyla vatandaşlar kar ne zaman yağacak diye merak ediyorlar. Hangi illerde yağışların nasıl olacağını araştırıyorlar. 28 Kasım günü havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar araştırmaya koyuldu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 16:05
Kar ne zaman yağacak? MGM'den son dakika kar açıklaması! 28 Kasım yurtta hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Kar Yağışı Uyarısı! 28 Kasım Günü Hava Durumu Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ülkemizin güneyinde yer alan iller için havanın parçalı bulutlu olacağını bildirdi. Cumartesi günü sabah Hakkari ve çevresine karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olacağını açıkladı.

Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkilerini hissettirecek olan soğuk havadan dolayı bazı bölgelere kar yağacaktır.  Havaların soğumasıyla kar yağışları artması bekleniyor. Meteoroloji’nin uzmanlarının yaptığı açıklamalara bakılırsa, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kar yağışı olacağı yüksek kesimlerde de bunun etkisinin çok olacağını bildirdi. Batı bölgesinde ise yağmur yağacağını ve soğuk havanın da etkisiyle yağışların artacağını belirttiler.

Türkiye Bölgelerindeki Hava Durumları

İşte bölgelere göre hava durumları:

MARMARA bölgesinde az bulutlu bir hava olacağı meteoroloji uzmanları tarafından tahmin edilmekte.

Sabah ve Gece saatleri içerisinde bazı yerlerde sis ve pus oluşması bekleniyor.

Marmara bölgesindeki bazı şehirlerin hava durumları şu şekilde:

BURSA 3°C, 17°C Az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL 7°C, 14°C Az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ 2°C, 12°C Az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

KOCAELİ 9°C, 17°C Az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

 

EGE bölgesinde havanın az bulutlu olacağı bekleniyor.  Sabah ve Gece saatlerinde ise Ege bölgesinin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olacağı tahmin ediliyor.

Ege bölgesindeki bazı şehirlerin hava durumları şu şekilde:

AFYONKARAHİSAR 0°C, 10°C Az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İZMİR 8°C, 18°C Az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

MANİSA 5°C, 18°C Az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

MUĞLA 0°C, 17°C Az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

 

AKDENİZ bölgesinde havanın az bulutlu olacağı ve kıyı kesimlerinde bulunan bölgelerinde çok bulutlu olması bekleniyor.

Akdeniz bölgesindeki bazı şehirlerin hava durumları şu şekilde:

ADANA 8°C, 22°C Parçalı bulutlu olması bekleniyor.                       

ANTALYA 13°C, 22°C Parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 17°C Parçalı bulutlu olması bekleniyor.

ISPARTA 2°C, 15°C Parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

 

İÇ ANADOLU bölgesinde havanın az bulutlu olacağı ve Gece ile Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusundaki yerlerde sis ve pus olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu bölgelerinin genelinde hafif buzlanma ve don olması bekleniyor.

İç Anadolu bölgesindeki bazı şehirlerin hava durumları şu şekilde:

 

ANKARA -2°C, 11°C Az bulutlu olması bekleniyor.

ÇANKIRI -3°C, 12°C Az bulutlu olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR -2°C, 11°C Az bulutlu olması bekleniyor.

KONYA 0°C, 11°C Az bulutlu olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ bölgesinde havanın az bulutlu olacağı ve Sabah ile Gece saatlerinde ise Batı Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olacağı aynı zamanda buzlanmalar yaşanacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz bölgesindeki bazı şehirlerin hava durumları şu şekilde:

BOLU -2°C, 12°C Az bulutlu olması bekleniyor.

DÜZCE 2°C, 16°C Az bulutlu olması bekleniyor.

SİNOP 9°C, 17°C Az bulutlu olması bekleniyor.

ZONGULDAK 7°C, 15°C Az bulutlu olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.  Sabah ve Gece saatlerinde de bölgenin iç kısımlarında yer yer hafif buzlanma ve don olması beklenmekte.

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesindeki bazı şehirlerin hava durumları şu şekilde:

AMASYA -3°C, 15°C Az bulutlu olması bekleniyor.

RİZE 5°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

SAMSUN 8°C, 18°C Az bulutlu olması bekleniyor.

TRABZON 9°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU bölgesinde yer yer çok bulutlu ve Cumartesi günü sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur olacağı ve yer yer de kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Gece ve Sabah saatlerinde ise bölgenin kuzeydoğusu'un bazı yerlerinde kuvvetli bir şekilde buzlanma ve don olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu bölgesindeki bazı şehirlerin hava durumları şu şekilde:

ERZURUM -7°C, 6°C Parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

HAKKÂRİ -3°C, 8°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve bazı yerlerde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS -8°C, 3°C Parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

VAN -3°C, 9°C Parçalı bulutlu olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU bölgesinde havanın az bulutlu ve parçalı yer yer de çok bulutlu geçeceği tahmin edilmekte.

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı şehirlerin hava durumları şu şekilde:

DİYARBAKIR 0°C, 14°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

GAZİANTEP 2°C, 13°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

SİİRT 7°C, 13°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA 8°C, 16°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 16:05
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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuKarKışSisTürkiye
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