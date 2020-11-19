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Kar ne zaman yağacak? İşte Yurtta hava durumu ve kar yağışı için tahminler

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar kar ne zaman yağacak sorusunu araştırıyordu. Meteoroloji tahminlerini açıkladı. İşte yurtta hava durumu ve kar yağışı için tahminler…

19 Kasım 2020 Perşembe 18:31
Kar ne zaman yağacak? İşte Yurtta hava durumu ve kar yağışı için tahminler
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Havaların giderek soğumaya başladığı son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kar açıklaması geldi. Sıcak değerinin 4 dereceye kadar düştüğü Ardahan ve çevresinde kar yağışının beklendiği ifade edilirken il genelinde de hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

Muğla ve Antalya için uyarı

19 Kasım Perşembe günü Muğla ve Antalya illerinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği duyuruldu. Sağanak yağışın yanı sıra bu illerde kuvvetli rüzgarlara bağlı olarak hortum oluşabileceği ifade edildi ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Denizi’nin kuzeyinde Perşembe günü kuzey ve kuzeydoğu yönünden 6 ila 8 kuvvetinden fırtına gelmesi bekleniyor. Fırtınanın Cuma günü akşam saatlerine kadar süreceği de belirtildi.



Son Güncelleme: 19.11.2020 19:17
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Anahtar Kelimeler:
HavaKarYağış
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