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Kar ne zaman yağacak? 2021 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Türkiye genelinde havaların soğumasıyla beraber kar yağışlarının da ne zaman başlayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve diğer bölgelerde ne zaman kar yağacağına ve ülke genelindeki hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamada bulundu...

12 Ocak 2021 Salı 17:17
Kar ne zaman yağacak? 2021 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar ne zaman kar yağacağını araştırmaya başladılar. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre Türkiye’de önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı açıklandı.

 

Ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’a ilk karın 18-22 Ocak tarihleri arasında düşeceği öngörülmekte. Diğer yandan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye’nin kuzeyinden gelen bir yağış sistemi olduğunu ve İstanbul’a geçiş yaptığını ifade etti. Bu geçişin barajlarda yaşanan su sıkıntısına da çözüm olabileceğini aktardı.

CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli ise, içinde bulunduğumuz dönemde ihtiyacın sürekliliği olan yağmur ve kar yağışı olduğunu dile getirerek Güney Ege ve Batı Akdeniz’in bu yağışları yaşadığını ve Cumartesi günü ise Marmara’da yağış başlayacağını ifade etti. Ocak ayının 15’inden sonra hava sıcaklıklarında ciddi düşüş meydana geleceğini belirten Sürmeli, son olarak elde edilen verilere göre kar yağışı ihtimalinin biraz daha düştüğünü, olasılığın yüzde 35 seviyelerinde olduğunu aktardı.

 

İstanbul’da ne zaman kar yağacak?

14 Ocak tarihinde başkent Ankara’da kar yağışı olacağı tahmin edilirken Meteoroloji, 15 Ocak günü ise İstanbul’da karla karışık yağmur yağışı olacağını tahmin etti. Marmara ve Ege bölgelerinde 2-4 derece artış olacağı, Karadeniz’de 1-3 derece düşüş olacağı ve diğer bölgelerde ise önemli bir değişim olmayacağı öne sürüldü.

 

12 Ocak Salı hava durumu nasıl olacak?

  • EDİRNE 6°C, 9°C  Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
  • İSTANBUL 9°C, 15°C  Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası’nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • KIRKLARELİ 6°C, 8°C  Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
  • SAKARYA 10°C, 18°C  Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah (Salı) saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
  • AFYONKARAHİSAR 9°C, 16°C  Parçalı ve çok bulutlu
  • DENİZLİ 12°C, 20°C  Parçalı ve çok bulutlu
  • İZMİR 17°C, 21°C  Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
  • MANİSA 14°C, 20°C  Parçalı ve çok bulutlu
  • ADANA 8°C, 21°C  Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA 14°C, 20°C  Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY 9°C, 18°C  Parçalı ve az bulutlu
  • ISPARTA 8°C, 14°C  Parçalı ve az bulutlu
  • ANKARA 9°C, 18°C  Parçalı ve çok bulutlu
  • ESKİŞEHİR 10°C, 18°C  Parçalı ve çok bulutlu
  • KONYA 9°C, 19°C  Parçalı bulutlu
  • NİĞDE 5°C, 20°C  Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
  • BOLU 7°C, 18°C  Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
  • DÜZCE 10°C, 22°C  Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • KASTAMONU 6°C, 14°C  Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK 11°C, 18°C  Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • ERZURUM 0°C, 9°C  Parçalı ve çok bulutlu
  • KARS -9°C, 2°C  Parçalı ve çok bulutlu
  • MALATYA 2°C, 5°C  Parçalı ve az bulutlu
  • VAN -4°C, 9°C  Parçalı ve az bulutlu
  • DİYARBAKIR -2°C, 16°C  Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP 5°C, 17°C  Az bulutlu
  • SİİRT 3°C, 15°C  Parçalı ve az bulutlu
  • ŞANLIURFA 8°C, 18°C  Az bulutlu


Son Güncelleme: 12.01.2021 18:50
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Anahtar Kelimeler:
KarKar YağışıMeteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
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