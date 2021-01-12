Kar ne zaman yağacak? 2021 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar ne zaman kar yağacağını araştırmaya başladılar. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre Türkiye’de önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı açıklandı.

Ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’a ilk karın 18-22 Ocak tarihleri arasında düşeceği öngörülmekte. Diğer yandan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye’nin kuzeyinden gelen bir yağış sistemi olduğunu ve İstanbul’a geçiş yaptığını ifade etti. Bu geçişin barajlarda yaşanan su sıkıntısına da çözüm olabileceğini aktardı.

CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli ise, içinde bulunduğumuz dönemde ihtiyacın sürekliliği olan yağmur ve kar yağışı olduğunu dile getirerek Güney Ege ve Batı Akdeniz’in bu yağışları yaşadığını ve Cumartesi günü ise Marmara’da yağış başlayacağını ifade etti. Ocak ayının 15’inden sonra hava sıcaklıklarında ciddi düşüş meydana geleceğini belirten Sürmeli, son olarak elde edilen verilere göre kar yağışı ihtimalinin biraz daha düştüğünü, olasılığın yüzde 35 seviyelerinde olduğunu aktardı.

İstanbul’da ne zaman kar yağacak?

14 Ocak tarihinde başkent Ankara’da kar yağışı olacağı tahmin edilirken Meteoroloji, 15 Ocak günü ise İstanbul’da karla karışık yağmur yağışı olacağını tahmin etti. Marmara ve Ege bölgelerinde 2-4 derece artış olacağı, Karadeniz’de 1-3 derece düşüş olacağı ve diğer bölgelerde ise önemli bir değişim olmayacağı öne sürüldü.

12 Ocak Salı hava durumu nasıl olacak?