Kar başladı tedbir amaçlı yayla yolları kapatıldı, elektrikler kesildi

Meteorolojinin günlerdir süren kar yağışı uyarısı sonrasında kar ülkemize giriş yaptı. Sakarya Hendek ilçesinde yüksek kesimlere karlar düştü ve her yer bembeyaz oldu.

Bölgede yaşayan vatandaşları mağdur olmaması için ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bir takım önlemler alındı. Bölgede yüksek kesimlerde bulunan Dikmen, Çiğdem, Tunalık ve Keremali yaylalarına giden yollar tedbir amaçlı kapatıldı ve bölgeye girişe izin verilmedi. Ayrıca bölgedeki elektriklerde ekipler tarafından kesildi.

Yetkililer, vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.

MEGAKENTE KAR BU AKŞAM GELİYOR

Öte yandan meteoroloji megakent İstanbul için beklenen kar yağışı tahminin değiştirdi ve İstanbul'a karın bu akşam geleceğini, kar yağışının Cuma günü bölgeyei terk edeceğini açıkladı.