Sofraların vazgeçilmezi olan kapya biber tam bir şifa deposu. Hem yemeklere eklenen hem de közlenerek tüketilen kapya biberler resmen sağlık saçıyor. Acı olmayan kapya biberin faydaları ise saymakla bitmiyor.

Kapya biberin faydaları nelerdir?

- İçeriğinde bulunan P vitamini, atardamar ve toplardamar sağlığı için oldukça önemlidir. Kapya biber tüketimi damarların yumuşamasına ve kanamaya karşı etkilidir.

- Kalp ve damar sağlığı için önemli olan kapya biber, kalp hastalıklarından korurç

- İçerisindeki A ve C vitamini göz sağlığı için yararlıdır.

- Damar tıkanıklığını önleme özelliği vardır.

- İçerisindeki kanosik asit sayesinde hafızayı güçlendirir.

- Parkinson ve unutkanlık hastalıklarının riskini azaltır.

- Antioksidan özelliği ile nezle, grip gibi solunum yolu hastalıklarının önlenmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olur.

- Sindirim sistemini düzenleyerek hazmı kolaylaştırır.

- İştah açar.

- İçeriğindeki likopen sayesinde kanser hastalıklarına iyi gelir.

- Yaşlanmayı geciktirici etkisi bulunur.

- Kemikleri güçlendirir.

- Saçları güçlendirir ve sağlıklı uzamasını sağlar.

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

- Kabızlığı önleyerek kilo vermeye yardımcı olur.

- Kolestrolü düşürücü etkisi bulunur.

- Ayak yanması ve kas ağrılarına iyi gelir.