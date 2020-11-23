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Kapora yasal olarak geri alınır mı? Kapora neden verilir? Kapora alınması hukuki midir?

Verilen kaparonun geri alınamaması durumunda ne yapılması gerekir? Kaparonun verilmesinin amacı nedir? Kaparonun geri alınması mümkün müdür? Emlakçı aracılığıyla ev satın alan kişilerin vermiş olduğu kaparo vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

23 Kasım 2020 Pazartesi 02:26
Kapora yasal olarak geri alınır mı? Kapora neden verilir? Kapora alınması hukuki midir?
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Kaparo Geri Alınır Mı?

Kaparo nasıl verilmelidir?

Kaparo vermenin amacı konusunda karışıklık olmaması için öncelikle banka aracılığıyla ödeme yapmalı ve açıklama kısmına kaparo tutarını yazmalısınız. Bu, verdiğiniz paranın kaparo için kullanıldığını ve evi satın alma niyetinizin ciddi olduğunu kanıtlıyor. Aksi takdirde teminat bedelinin nasıl ve hangi şekilde alınacağını belirtmezseniz ödenen bedelin kaparo değeri olduğunu ispat edemezsiniz. Bu durum alıcıya zarar verir.

Emlakçı ücret talep etme hakkına sahip olabilmesi için kendisi tarafından imzalanmış bir konut satın alma sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Konut satışıyla uğraşan emlakçılara kaparo verirken, kaparo sadece ev sahibine verildiğini lütfen unutmayın; ev sahibi kendisine bir vekaletname vermedikçe, emlak komisyoncusunun kaparoyu alma hakkı yoktur!

Bazı emlakçılar, mal sahibine vekalet vermemiş olsa bile, mal sahibinin haberi olmadan alıcıdan kaparo alır ve sözleşme yapılamazsa Kaparoyu alıcıya iade etmez. Bunu yaparken genellikle izledikleri yol: Alıcıya, verilen paranın kaparo olduğunu söylemelerine rağmen, alıcı sözleşmesine, alıcının tek taraflı olarak bir sözleşmeyi imzalamayı reddetmesi halinde alıcının tazminat ödeyeceğine dair maddeler ekleyerek alıcı tarafından kaparo olması niyeti ile ödedikleri bedeli, cayma parası olarak kararlaştırıldı gerekçesi ile geri vermemektedir.

kaparo olarak senet kullanmamaya dikkat edin. Aksi takdirde kaparo amaçlı düzenlenen senedin başka bir borç kapsamında düzenlendiğine dair ifadeyle karşılaşabilirsiniz. Senet vermek istiyorsanız, üçüncü bir tarafa ödeme yapma tehlikesi yaşamamak için senette "nama yazılıdır, ciro edilemez" notu koymak sizin lehinize olacaktır. Ayrıca, senedin üzerinde "teminat senedi" veya "kaparo" şeklinde olduğuna dair kaydetmeniz sizin için faydalı olacaktır. Mağdur duruma düşmek istemiyorsanız, boş senet vermemeye, senet tarihini, son ödeme tarihini ve tutarını belirtmeye dikkat ediniz.

Verilen kaparo nasıl geri alınır?


Öncelikle satıcı ile aranızdaki kaparo sözleşmesinde kaparo iadesini veya iadesi olmayan koşulları ayarlayabileceğinizi bilmelisiniz. Kaparonun iadesi için herhangi bir düzenlemeniz yoksa, asıl kaparo genellikle ilgili gayrimenkulün diğer alıcılarının kaybı nedeniyle satıcının elinde kalacaktır. Ancak, satıcının nedenlerinden dolayı sözleşmenin yerine getirilememesi halinde, satıcı, alıcının sözleşmede yer alan maddeler uymadığına veya sözleşmeyi yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlarını alıcıya tazmin etmekle yükümlü olsa bile, kaparo iade edilecektir.

Kaparo sözleşmesinde, Kaparo iadesine ilişkin bir hüküm yoksa, sözleşmenin feshi, Butlan ve diğer nedenlerle sözleşme geçersiz ise ve satıcı depozitoyu iade etmek istemiyorsa, haksız zenginleşme maddesine göre kaparoyu geri alabilir.

Kusurlu taraf alıcı yani kaparoyu verense, Yargıtay, satıcının yani depozito alan tarafın sözleşmenin yerine getirilmemesinden dolayı sözleşme kaybından dolayı tazminat almaya hak kazanacağına ve tazminat hakkına eşdeğer kaparoyu alıkoyabileceğine karar verir.

Kaparo hakkınıza zarar vermemek veya şikayetlerinizi çözmemek için lütfen bir avukatın desteğini aldığınızdan emin olun. Sadece bir avukatın yardımıyla, durumunuz yasalara uygun olarak çözülebilir.

 

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 02:26
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Anahtar Kelimeler:
KaparoEvEmlakçıPara
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