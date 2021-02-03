Kapıkule Gümrük kontrollerinde ortaya çıktı! Değeri 30 milyon TL

Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir yabancı plakalı bir TIR, ülkeye uyuşturucu sokmak isterken son anda yakalandı. Edine'de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki kontrollerde Gümrük Muhafaza ekipleri giriş yapacağı sırada yapılan kontrollerde TIR riskli olarak değerlendirildi. Ekipler TIR'ı hemen X-ray cihazına yönlendirdi.

TIR etrafında yapılan X-ray taramasında ise dorsesinin tavan kısmında bir yoğunluk olduğu fark edildi. Oradan hangara alınan TIR narkotik dedektör köpekleri tarafından didik didik aranırken köpeklerin tavan kısmında tepki vermeleri üzerine incelemeye aldılar.

Saç levha ile kapatılarak kamufle edilen tavan kısmında saklanan gizli bölmenin içinde plakalar halinde paketlerin olduğu görüldü. Paketlerden alınan numunelerin değerlendirilmesi sonrası ise içlerinde uyuşturcu olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrasında 230 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken ele geçirilen uyuşturucuların değerinin 30 milyon TL olduğu bildirildi.