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Kapıkule Gümrük kontrollerinde ortaya çıktı! Değeri 30 milyon TL

Edirne'de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı kontrollerinde ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir TIR'ın dorsesinde 230 kilogram uyuşturucu saklanıldığı ortaya çıkarıldı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 30 milyon TL olduğu belirtildi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:17
Kapıkule Gümrük kontrollerinde ortaya çıktı! Değeri 30 milyon TL
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Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir yabancı plakalı bir TIR, ülkeye uyuşturucu sokmak isterken son anda yakalandı. Edine'de bulunan Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki kontrollerde Gümrük Muhafaza ekipleri giriş yapacağı sırada yapılan kontrollerde TIR riskli olarak değerlendirildi. Ekipler TIR'ı hemen X-ray cihazına yönlendirdi. 

TIR etrafında  yapılan X-ray taramasında ise dorsesinin tavan kısmında bir yoğunluk olduğu fark edildi. Oradan hangara alınan TIR narkotik dedektör köpekleri tarafından didik didik aranırken köpeklerin tavan kısmında tepki vermeleri üzerine incelemeye aldılar.

Saç levha ile kapatılarak kamufle edilen tavan kısmında saklanan gizli bölmenin içinde plakalar halinde paketlerin olduğu görüldü. Paketlerden alınan numunelerin değerlendirilmesi sonrası ise içlerinde uyuşturcu olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrasında 230 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken ele geçirilen uyuşturucuların değerinin 30 milyon TL olduğu bildirildi.



Son Güncelleme: 03.02.2021 17:17
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Anahtar Kelimeler:
EdirneKapıkule Gümrük KapısıTırUyuşturucu
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