Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan tüm sınır kapılarına gönderilen yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi tarafından yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele operasyonları kapsamında, sınır kapılarına gelen araçlar mercek altına alınarak sıkı denetimlerden geçirildiler. Yapılan çalışma sonucunda Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir TIR bölgede bulunan ekipleri şüphelendirdi. Şüpheli TIR, gümrük kapısına giriş yaptığı andan itibaren göz hapsine alındı.

Araç için gümrük işleri sürerken şüpheli TIR X-ray cihazına yönlendirilerek denetimi gerçekleştirildi. X-Ray taraması sırasında TIR’ın dorsesinin taban bölümünde şüpheli bir yoğunluğa rastlandı.

Dedektör köpeklerin tepkilerde bulunduğu alan inceleme altına alındı. Şüphelenilen aracın bu bölgesi kesilerek gizli bölmelerde, çok sayıda paket bulundu. 400 bin adet uyuşturucu hap, 12 kilogram kokainin ele geçirildiği bölgede ele geçirilen yasaklı maddelerin değerinin 36.5 milyon TL olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken TIR’a el konuldu.